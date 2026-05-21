San Lorenzo confirmó la denuncia ante CONMEBOL por los hechos de violencia contra sus hinchas y Gustavo Álvarez en el partido con Santos

San Lorenzo no la pasó bien en su visita a Vila Belmiro al enfrentar a Santos por la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana. Tras el partido, desde la dirigencia señalaron desde la agresión que recibieron sus hinchas a la denuncia pública de Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

Horas posteriores a los sucesos, el “Ciclón” emitió un comunicado repudiando lo sucedido y avisó que realizó todas las denuncias correspondientes a los oficiales de partido de CONMEBOL.

“Repudiamos enérgicamente las agresiones tanto verbales como físicas que recibieron desde hinchas de San Lorenzo hasta nuestro director técnico Gustavo Álvarez”, marcaron desde la entidad.