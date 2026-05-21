Martín Menem respondió a Santiago Caputo : “Estas situaciones se resuelven en el vestuario”
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le envió un fuerte mensaje al asesor presidencial, Santiago Caputo, en medio de la interna por los mensajes en redes sociales: “Estas situaciones se resuelven en el vestuario”. El dirigente riojano, aliado de Karina Milei, intentó bajarle el tono a la disputa con el asesor presidencial, por el origen de la cuenta de X, @periodistarufus.
Menem planteó: “En cualquier organización siempre surgen diferencias, a veces más marcadas, a veces menos marcadas. Pero soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto nada, a veces pasan este tipo de situaciones, pero seguramente se van a ir acomodando con el tiempo".
El presidente de la Cámara de Diputados dijo luego, en declaraciones a Radio Mitre: “Siempre se generan roces en política. Pero más allá de cualquier diferencia, después salimos y nos pasamos la pelota entre nosotros, y queremos meterles goles a los de enfrente".
El martes Martín Menem y Santiago Caputo se volverán a ver las caras cuando participen de la mesa política en Casa Rosada. El dirigente dijo que se verán con “absoluta normalidad, con total normalidad”: “Sostengo lo mismo que dije al principio, cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto”.
El presidente de la Cámara de Diputados citó una frase del extécnico de la Selección Argentina, Carlos Bilardo: “Lo voy a recordar que decía: ‘El fútbol es fácil’. Decía: ‘Nos damos la pelota a los que tenemos la camiseta del mismo color y le hacemos goles al arquero que no tomó la leche con nosotros el día anterior’. Digo, no es tan difícil, nos la tenemos que pasar entre nosotros y eso lo estamos haciendo más allá de cualquier disputa”.
Martín Menem dijo que no le mintió a Javier Milei: “No subestimen al Presidente”
En las últimas horas se sumaron elementos que recalentaron la tensión entre Menem y Santiago Caputo.
Desde Las Fuerzas del Cielo, lideradas por el asesor presidencial, afirmaron que el sector ligado a Martín Menem le había mentido a Milei sobre el origen de la cuenta fake que detonó la interna: “No subestimen al presidente Javier Milei. La única manera de contestar es con resultados, yo me enfoqué en eso, mi ámbito es el Poder Legislativo, trabajamos con resultados".
El presidente de la Cámara de Diputados dijo: “En el mismo sábado le dije al Presidente: ‘Mirá, para mí pasó esto, se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo. Un link de una noticia X de Instagram, y algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió, y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta".
Las claves de la interna entre Martín Menem y Santiago Caputo por mensajes en redes sociales
- Todo empezó el fin de semana pasado, cuando la cuenta @PeriodistaRufus publicó una serie de críticas directas contra Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal. El mensaje parecía uno más en el ruido permanente de las redes, hasta que alguien notó un detalle: al abrir el link que acompañaba el tuit, el enlace no llevaba a cualquier lado, sino a la cuenta verificada de Instagram de Martín Menem.
- Ese pequeño traspié técnico fue la chispa. El entorno del asesor lo difundió de inmediato, las Fuerzas del Cielo lo amplificaron y lo que podría haber pasado desapercibido se convirtió en el centro de una pelea que, desde entonces, no dejó de crecer.
- Las Fuerzas del Cielo, el sector de jóvenes libertarios que acompaña al principal asesor del Presidente, insiste en que la cuenta @PeriodistaRufus pertenece a Martín Menem.
- En el entorno del presidente de la Cámara, en cambio, rechazan la interpretación. Consultados por TN, aseguraron que “nunca se negó que el link no tenga que ver con Martín Menem. Lo que se dice es que ese link, vos podés agarrar un link, compartir una publicación, y va a aparecer como que es tuyo y eso no significa que una cuenta de Instagram esté vinculada a una de Twitter”.