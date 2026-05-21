Una estudiante cayó a una alcantarilla en Brasil y terminó con graves lesiones

Una estudiante de psicología sufrió un impactante accidente en la ciudad de Cuiabá, en Brasil, cuando caminaba por la calle junto a su perro y cayó dentro de una alcantarilla. Luego se descubrió que la tapa estaba rota.

La víctima fue identificada como Juliana Schiel, de 21 años. El episodio ocurrió mientras paseaba tranquilamente con su mascota y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa a la joven caminando por la vereda hasta que pisa una estructura de cemento que estaba dañada. En cuestión de segundos, la tapa cede y Juliana desaparece dentro del pozo. Su perro, de tamaño pequeño, quedó al borde de la abertura sin entender qué había pasado.

Rápidamente, personas que estaban cerca corrieron hasta el lugar para ayudarla. Tras varios intentos, lograron sacarla del interior de la alcantarilla.

“Empecé a ver mucha sangre y entré en pánico. Logré agarrar mi celular, llamar a mi madre y pedir ayuda”, dijo la joven después del accidente, según informó O Globo.

Juliana fue trasladada al Hospital Municipal de Cuiabá, donde los médicos confirmaron que sufrió la fractura de uno de sus dientes frontales y la pérdida de otras piezas dentales. Además, presentó golpes en la nariz y cortes en la boca y el mentón, que fueron provocados por el fuerte impacto.

Tras el hecho, salió a hablar el hermano de la víctima y cuestionó el estado de la alcantarilla y la falta de mantenimiento: “Podría haber sido incluso peor. Se golpeó la cabeza y cayó en un agujero que se abrió repentinamente bajo sus pies. Es una negligencia absurda”, aseguró en declaraciones al medio citado de Brasil.

Después del accidente, personal del Departamento Municipal de Infraestructura y Obras Públicas se presentó en el lugar para aislar la zona y comenzar con las reparaciones.