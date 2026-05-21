Kast realizó su primer cambio de gabinete y desplazó a dos ministras clave

El presidente de Chile, José Antonio Kast, realizó este martes su primer cambio de gabinete desde que llegó al poder el pasado 11 de marzo y desplazó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera del Gobierno, Mara Sedini.

La decisión se produjo en medio de críticas internas, cuestionamientos opositores y una baja en los niveles de aprobación del mandatario ultraderechista.

El Gobierno enfrenta desgaste político y críticas por la gestión

Kast reconoció que no tenía previsto avanzar tan rápido con modificaciones en su equipo, pero aseguró que el contexto lo obligó a tomar decisiones. “No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenía pensado para esta etapa pero, en base al sentido de urgencia que hay en nuestro país y la necesidad de responder a las necesidades para las que se nos eligió, he decidido hacer este ajuste”, afirmó.

El movimiento ocurre en un escenario complejo para el oficialismo. Según distintas encuestas citadas por EFE, la aprobación del Presidente cayó hasta cerca del 40%, mientras que la desaprobación se duplicó y alcanzó el 60%. Entre los factores que explican el desgaste aparecen los recortes en la Administración Pública, el aumento del precio de los combustibles y la falta de resultados en materia de seguridad.

La salida de Steinert era una de las más sensibles dentro del gabinete. La ahora exministra había llegado al cargo con expectativa por su desempeño previo como fiscal en Tarapacá, donde impulsó investigaciones contra integrantes del Tren de Aragua. Sin embargo, en las últimas semanas quedó en el centro de las críticas por errores comunicacionales y por admitir que no contaba con un “plan estructurado y concreto” para enfrentar la inseguridad.

Quiénes reemplazarán a las ministras desplazadas

Tras la salida de Steinert, el nuevo ministro de Seguridad será Martín Arrau, que hasta ahora estaba al frente de Obras Públicas. A su vez, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumirá también la vocería oficial y concentrará dos de las áreas más importantes del Ejecutivo.

El Ministerio de Obras Públicas quedará bajo la órbita del actual titular de Transporte, Louis de Grange, quien administrará ambas carteras de manera simultánea.

La salida de Mara Sedini también estaba bajo análisis desde hace semanas. La vocera había sido cuestionada por sectores oficialistas y opositores por dificultades para comunicar las decisiones del Gobierno y por su escasa experiencia política previa.