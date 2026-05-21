Cómo están los pasos fronterizos de Salta este jueves 21 de mayo

Defensa Civil de Salta difundió este jueves 21 de mayo el estado de situación de los principales pasos fronterizos del norte argentino, con advertencias especiales para quienes viajen hacia Chile y Bolivia.

Uno de los puntos más sensibles es el Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, donde se registran condiciones meteorológicas inestables y riesgo moderado por tormentas. Según el informe oficial, el tránsito funciona de manera intermitente debido a lluvia y nieve en la zona cordillerana.

El paso permanece habilitado de 9 a 19.15, aunque las autoridades recomendaron consultar antes de viajar y circular con extrema precaución.

En tanto, el Paso Socompa permanece cerrado, mientras que el resto de los cruces internacionales funcionan con normalidad.

Estado de los principales pasos

Aguas Blancas – Bermejo: habilitado las 24 horas, con demoras por controles.

habilitado las 24 horas, con demoras por controles. Puerto Chalanas: habilitado de 6 a 20 horas, también con demoras.

habilitado de 6 a 20 horas, también con demoras. Salvador Mazza – Yacuiba: habilitado las 24 horas.

habilitado las 24 horas. Misión La Paz – Pozo Hondo: habilitado de 7 a 20 horas.

habilitado de 7 a 20 horas. Paso Sico: habilitado solo para transporte de cargas.

Además, se informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.