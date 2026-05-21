Salta creó un registro especial para iglesias y entidades religiosas

La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Salta oficializó la creación de un registro especial para iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas, con el objetivo de regularizar su situación administrativa y facilitar el cumplimiento de obligaciones legales y contables.

La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 05/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reconoce formalmente a estas organizaciones como personas jurídicas privadas diferenciadas, conforme a lo establecido en el artículo 148 inciso e) del Código Civil y Comercial de la Nación.

A partir de esta resolución, se crea el “Libro Especial de Entidades Religiosas”, donde podrán anotarse las instituciones religiosas con domicilio legal en Salta que acrediten inscripción en el Registro Nacional de Cultos.

El nuevo sistema permitirá realizar la rúbrica de libros contables y sociales, además de habilitar trámites de transformación para asociaciones civiles o fundaciones religiosas que deseen adecuarse al nuevo régimen jurídico previsto en el Código Civil y Comercial.

Según los fundamentos de la resolución, la normativa busca resolver un vacío administrativo existente desde la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, ya que muchas organizaciones religiosas debían funcionar bajo figuras legales como asociaciones civiles o fundaciones, pese a que no se ajustaban plenamente a su naturaleza.

El texto oficial señala además que más de 500 instituciones religiosas registradas en Salta se ven afectadas por la falta de procedimientos específicos para cumplir con las exigencias legales y registrales vigentes.

La resolución establece que las entidades interesadas deberán presentar constancia de inscripción en el Registro Nacional de Cultos, estatuto o reglamento interno, acta de designación de autoridades y acreditación de domicilio legal en la provincia.

Asimismo, se dispuso un plazo de 90 días hábiles para que las entidades religiosas ya inscriptas puedan solicitar su incorporación al nuevo registro bajo un trámite simplificado.

Desde la IGPJ aclararon que la medida tiene carácter instrumental y registral, y no implica la creación de nuevas personerías jurídicas ni modificaciones al régimen sustancial previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación.