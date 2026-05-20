“Nunca hubo rebeldía”: la defensa de Yapura habló tras la extracción de ADN

En el marco de la reapertura de la investigación por el asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, este martes 20 de mayo se concretó la obtención de muestras salivales de Beatriz Yapura en dependencias del Servicio de Biología Molecular Forense del CIF. La medida tiene como finalidad realizar el correspondiente cotejo genético con el perfil femenino obtenido en las pericias practicadas por expertos de la República Francesa.

Tras la realización de la prueba, el abogado defensor de Yapura, Roberto Reyes, sostuvo que la defensa nunca buscó obstaculizar la investigación, sino garantizar las condiciones legales y constitucionales del procedimiento.

“Nosotros comparecimos a la fiscalía y, luego de una demora sustancial, el fiscal autorizó que el perito tome posesión del cargo. Una vez cumplido ese trámite, la señora Yapura espontáneamente y en forma libre se prestó al acto procesal”, expresó el letrado.

Reyes remarcó que la muestra genética fue entregada “sin ningún tipo de problema” y afirmó que ello demuestra que la defensa “nunca tuvo una actitud de rebeldía ni de obstrucción de la investigación”.

“La señora Yapura no es un testigo común, vive padeciendo este trámite procesal desde hace prácticamente 15 años, es lógico que tenga cierta cautela respecto de estos actos procesales, teniendo en cuenta que, en el pasado, por someterse a esta prueba, su esposo sufrió 11 años de cárcel”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la defensa únicamente reclamó “seguridad en el acto y el respeto de las garantías constitucionales” para su representada.

“No hay predisposición contra el Ministerio Público, ni intención de impedir una investigación. Tienen todo el derecho de investigar, pero todos los organismos jurisdiccionales tienen un límite y son las garantías constitucionales”, afirmó Reyes.

Innocence Project calificó de “doloroso espectáculo” el accionar judicial

Por su parte, el presidente de Innocence Project Argentina, Manuel Garrido, cuestionó el procedimiento y expresó su rechazo al accionar judicial durante la toma de muestras a Beatriz Yapura.

“Repudiamos la violencia institucional que se aplicó sobre Beatriz”, afirmó Garrido, y sostuvo que la Justicia debió ser “mucho más respetuosa de su integridad”, al tratarse de una persona que “no está sospechada, no es imputada”.

En ese sentido, calificó lo ocurrido como “un doloroso espectáculo” y consideró que se trata de “un ejemplo negativo que se va a conocer en todo el mundo”.

“Nos parece un ejemplo muy negativo, sobre todo teniendo en cuenta que hay involucrada gente de otros países, el proceder de la justicia respecto de los abogados de Beatriz y la persecución de los periodistas, que se les haya secuestrado micrófono, acusado de espionaje y de obstrucción de justicia. Va a ser un doloroso espectáculo que va a ser visto en todo el mundo”, concluyó.