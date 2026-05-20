Investigan un supuesto espionaje y filmaciones al juez Horacio Rosatti

El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una causa para investigar si el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, estaba siendo espiado luego de que se detectara a personas filmando movimientos en la puerta de su casa.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo del expediente, dispuso una serie de diligencias para esclarecer los hechos.

Todo habría ocurrido el domingo pasado a la tarde en la puerta de la casa del juez en Santa Fe, donde su custodia advirtió a dos personas con un trípode y una cámara de fotos que apuntaba a la residencia.

Así consta en el dictamen del fiscal, que narra que el director de seguridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Varela, denunció que cuando iban a trasladar al juez de Santa Fe a Buenos Aires, el equipo de custodia advirtió a los fotógrafos.

La denuncia precisa que las personas fueron identificadas y una de ellas es de nacionalidad venezolana. No se consignó si eran trabajadores de prensa.

La fiscalía dispuso que se le tomara declaración a los custodios y personal de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina, así como que se obtengan filmaciones de seguridad que hayan podido captar lo sucedido y se profundice la investigación sobre las personas identificadas.

En la causa también se ordenó certificar los expedientes iniciados con motivo de otros hechos mencionados por el jefe de Seguridad de la Corte Suprema “en perjuicio del Dr. Horacio Rosatti a fin de establecer si presentan información de interés para este caso”.

Tras el dictamen de Stornelli, el juez Ercolini dispuso las medidas solicitadas, incluida la certificación de causas sobre la seguridad de Rosatti. Entre ellas hay varias que se encuentran en plena instrucción.

Vale recordar que en abril pasado la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de cuatro años de cárcel para Damián Berruet, el ladrón que había intentado robar una camioneta asignada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en la puerta del Palacio de Tribunales el 30 de mayo de 2024.

Según sostuvo el fiscal Diego Luciani en el juicio, los movimientos previos del supuesto ladrón demostraron que el intento de robo no fue un hecho aislado y afirmó que fue parte del “hostigamiento y asedio” que el juez del máximo tribunal sufre desde 2019.

“Detrás de este hecho hay un trasfondo oscuro y sombrío que Berruet oculta. Está claro que no era un improvisado y que la investigación en instrucción llamativamente no avanzó sobre quién o quiénes están detrás de la motivación. Había un objetivo claro: el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La gravedad de lo expuesto debe ser contextualizado con otros hechos de los que resultó víctima el doctor Rosatti”, había dicho Luciani en su alegato.

“El objetivo era Rosatti”, dijo Luciani, y mencionó el intento de robo del inmueble en Santa Fe en noviembre de 2023, “las pintadas y pasacalles intimidades”, la aparición de “artefactos sospechosos que debieron ser detonados”, el robo de las declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura, “sucesivos intentos de hackeos” y la creación de cinco líneas telefónicas a su nombre.

La Nación