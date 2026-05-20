Con exportaciones récord, la balanza comercial marcó un superávit de US$ 2.711 millones

En abril, la balanza comercial registró “un superávit histórico de US$ 2.711 millones, lo que representó un incremento de US$ 2.496 millones respecto del mismo mes de 2025”, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

“El índice de términos del intercambio mostró una suba como resultado del aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones”, explicó el organismo.

En los primeros cuatro meses del año las exportaciones ascendieron a US$ 30.820 millones, superando en un 21,5% el nivel alcanzado en igual período de 2025, en tanto la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 8.277 millones.

Las exportaciones en el cuarto mes de 2026 alcanzaron un récord de US$ 8.914 millones, lo que representó un incremento interanual de 33,6%. Este ascenso fue impulsado por un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios. La serie desestacionalizada se elevó 1,0% y la tendencia-ciclo, 0,7% en comparación con el mes anterior.

Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 6.204 millones, que marcó una caída 4,0% con respecto a abril de 2025. “Esta baja se atribuyó a la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%”, señaló el INDEC. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,8% y 0,4%, respectivamente en comparación con marzo de 2026.

Los principales socios comerciales de la Argentina en abril fueron Brasil, China, Unión Europea, Estados Unidos y Chile.

Exportaciones récord

En la comparación interanual, las exportaciones de combustibles y energía crecieron 85,9%, impulsadas por el petróleo y carburantes. “En un contexto global marcado por la tensión en Medio Oriente y la volatilidad del precio del crudo, Argentina aparece como uno de los países beneficiados por la suba internacional de la energía gracias al crecimiento de Vaca Muerta”, indicaron desde el CEPEC.

Otro dato positivo fue el crecimiento de las exportaciones industriales (+43,3%), especialmente vehículos y productos químicos, mostrando una recuperación exportadora más diversificada y menos dependiente únicamente del campo.

El agro también siguió aportando fuerte, con mayores ventas de maíz, soja y trigo. “Además, el país mejoró sus términos del intercambio, es decir, exporta a mejores precios de los que paga por importar, algo clave para sostener la entrada de dólares”, según la consultora.

El CEPEC indica que, “sin embargo, no todo es positivo: la caída en importaciones de bienes de capital y piezas muestra que todavía hay un nivel de inversión y actividad económica débil. El desafío para el Gobierno será sostener el superávit comercial sin frenar la recuperación económica ni depender exclusivamente del boom energético”.

Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso, destacó que las exportaciones como la balanza comercial arribaron a valores históricos.

"Si ponemos la lupa sobre este resultado, podremos confirmar un relato que venimos reproduciendo hace ya unos meses: 'La Argentina a dos velocidades". El frente externo vuela propulsado por los sectores extractivos (pétroleo y minería) y en este mes también contribuyó significativamente el bloque automotriz".

Y agregó: "Mientras tanto, el estancamiento en la actividad industrial se manifiesta en una menor demanda de importaciones de insumos y bienes de capital. Al final del día, este dato en sí mismo promueve una evidencia más para la narrativa de la actividad: el aparato transable vuela hacia el mercado mundial mientras el consumo y la industria local siguen sin terminar de repuntar".

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