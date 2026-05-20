La Merced será sede del Encuentro Regional de Adultos Mayores del Valle de Lerma

El Encuentro Regional de Adultos Mayores del Valle de Lerma se desarrollará este viernes 22 de mayo en el Complejo Municipal de La Merced, donde se espera la llegada de más de 320 adultos mayores. La iniciativa forma parte del programa provincial “Actividad Física, Deportes y Recreación para Adultos Mayores”, coordinado por la Secretaría de Deportes con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios, el bienestar y la vida activa en esta franja de la población.

Para esta edición, el municipio anfitrión recibirá a delegaciones provenientes de Salta Capital, Guachipas, Chicoana, Rosario de Lerma, Cerrillos, El Carril, Campo Quijano, y Coronel Moldes. La jornada comenzará por la mañana con la recepción de los participantes y un desayuno de bienvenida, dando inicio a una agenda cargada de propuestas integradoras.

Durante el día, los asistentes participarán de caminatas guiadas, clases de gimnasia, juegos deportivos adaptados, y diversas propuestas recreativas. El cierre del evento tendrá un fuerte componente festivo con sorteos, bailes y presentaciones artísticas, coronando el encuentro con una peña folclórica donde cada contingente compartirá sus propios números musicales y de danza.