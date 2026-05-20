Evo Morales: "La única forma de pacificar Bolivia es con una sucesión constitucional"

El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó que la forma de poner fin a las tres semanas de conflicto social y bloqueos en ese país es activando el artículo constitucional que habilita una sucesión presidencial en el marco del Estado de derecho.

“Si queremos pacificar, la única forma en este momento es con sucesión constitucional. Y que el nuevo presidente convoque en 90 días las elecciones. Es constitucional”, aseguró al ser consultado sobre las condiciones necesarias para que regrese la calma social a Bolivia.

Morales, quien se encuentra escondido en el Trópico de Cochabamba luego de que se expidiera un pedido de captura por no presentarse a declarar en la causa por trata infantil, agregó que eso mismo se había propuesto esta mañana en una conferencia de dirigentes nacionales de la protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz en La Paz, capital boliviana.

“La pacificación viene con sucesión constitucional y el nuevo presidente convoca en 90 días las elecciones, que es constitucional”, subrayó.