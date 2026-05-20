Capital Humano: se viene un recorte de $2.500 millones y más despidos

El “topo” sigue destruyendo el Estado desde adentro, y a ritmo acelerado. La nueva víctima de la saga del ajuste en loop es el Ministerio de Capital Humano, que sufrirá una reestructuración a fondo de sus funciones y alcances, con el consecuente recorte de áreas, subsecretarías y direcciones generales. De acuerdo a documentos internos de la cartera que conduce Sandra Pettovello —y que todo indica verán la luz como una resolución ministerial dentro de las próximas 48 horas— la poda se aplicará sobre unas 58 áreas organizativas que pasarán a mejor vida y sobre otras 42 que que se unificarán o degradarán. El resultado será un adefesio administrativo con menor capacidad de intervención frente a una situación social cada vez más delicada. El hachazo implica un “ahorro” de unos $2.500 millones por año, según los cálculos del propio Gobierno, en sintonía con la bajada de línea achicar lo más posible el gasto que baja desde Economía. Los gremios estatales ya se anticipan a una posible tanda de despidos --podrían superar los mil--, otra más de las tantas que ya vienen sacudiendo al sector.

Este nuevo ajuste administrativo al interior de Capital Humano se complementa con el que ya sufrió la semana pasada con la decisión Administrativa 20/2026 que Luis “Toto” Caputo aplicó de manera transversal a todo el gasto público por $2,5 billones. La cartera de Pettovello no se llevó la peor parte, pero igualmente vio cómo la motosierra pasaba por programas sociales sensibles.

Entre ellos hubo algunos de asistencia directa que contaban con créditos de la CAF, como “Acciones de Inclusión Social”, al que se le drenaron nada menos $27 mil millones; o “Acciones de Empleo”, de la Secretaría de Trabajo, al que se le ajustaron $16.674.897. También la ligaron programas de asistencia indirecta a través de comedores que gestionan las organizaciones sociales.

Un ministerio amputado

De acuerdo a los documentos a los que accedió este diario, la poda sería de una magnitud brutal y alcanzaría direcciones completas de Recursos Humanos; de Gestión Administrativa; de Legales y Asesoramiento Jurídico, y de Auditoría Interna de las ahora secretarías (antes ministerios) de Educación, Trabajo y Niñez (ex Desarrollo Social).

El ajuste, así, dejaría enclenques y con personal mínimo funciones muy sensibles del ministerio hacia adentro, comandadas en casi todos los casos por profesionales, como la gestión de personal, el control presupuestario, las compras y contrataciones, el soporte técnico informático, el mantenimiento de edificios y el asesoramiento jurídico técnico, entre otras.

El resultado será un ministerio todavía de una gran magnitud (unificó tres exministerios importantes para gestiones anteriores) combinado con una estructura administrativa mínima. Según fuentes gremiales, afectaría las funciones cotidianas de la cartera e, indirectamente, a la población a la que están dirigidas las políticas sociales.

Entre los argumentos para el ajuste, los documentos mencionan la necesidad de que Capital Humano “esté alineado con las políticas de transformación y simplificación de la Administración Pública Nacional”, por lo que detrás de la decisión se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, cuentan, aceptó el rediseño que le impuso Federico Sturzenegger con la misma resignación con la que acató los recortes en distintos programas sociales que ordenó “Toto” Caputo.

La poda en términos presupuestarios alcanza los $2.597.505.424,56 anuales, unos usd 200 millones al tipo de cambio actual.

Más despidos

De acuerdo a los cálculos que manejan en los gremios, la nueva tanda de despidos podría rondar los mil, dentro de un ministerio como el de Pettovello que ya sufrió varias sangrías: aportó por lo menos diez mil de los más de 60 mil trabajadores estatales despedidos en la era Milei, casi un sexto del total.

“Bajo la excusa de una reorganización del organigrama, se busca expulsar trabajadores y trabajadoras técnicos y profesionales que fueron formados durante años en el Estado Nacional”, denunció este martes por la tarde el gremio UPCN.

“Un Estado que desconoce las especificidades de sus áreas administrativas y elimina sectores estratégicos no está reduciendo estructuras redundantes: está desmantelando las condiciones materiales mínimas necesarias para garantizar el funcionamiento de cualquier política pública", dijeron. “Más que apuntar a la eficiencia ministerial, esta nueva estructura expresa un proceso de vaciamiento de la administración pública, mediante la disolución de políticas de Estado y el despido de trabajadores y trabajadoras“, agregaron.

“Desde UPCN nos mantenemos en estado de alerta e instamos a las autoridades a garantizar la continuidad laboral de todas y todos los trabajadores, así como el sostenimiento de las políticas públicas fundamentales para nuestras comunidades", concluyeron.

También desde ATE abrieron el paraguas. “Desde la Junta Interna de ATE-Trabajo expresamos nuestro rechazo a esta iniciativa de reestructuración, reclamamos la continuidad plena de estas funciones vitales para el funcionamiento cotidiano de nuestro organismo y exigimos a la ministra Sandra Pettovello el respeto riguroso de todos los puestos de trabajo que puedan verse comprometidos con esta eventual nueva estructura”, sostuvieron.

“Este intento de reestructuración interna, fundamentada en la supuesta búsqueda de eficiencia, es forzada y no tiene ningún tipo de sustento. Todas las tareas formales y cotidianas que realiza cada trabajador/a en las áreas administrativas son absolutamente valiosas e indispensables para el funcionamiento tanto de la actual SENAF, como del Ministerio de Capital Humano”, dijeron desde la junta interna del SENAF.

“Estamos en estado de alerta permanente en nuestro organismo, con presencia en cada uno de los sectores, como así también nos encontramos trabajando en articulación con nuestro sindicato y las Juntas Internas de ATE que integran Capital Humano (Trabajo, Educación, ex SENAF) con el objetivo de defender todos los puestos de trabajo”, concluyeron.

Página12