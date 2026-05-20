La industria acelera despidos por los sobrecostos energéticos que el Gobierno no quiere absorber

La industria se prepara para afrontar un invierno marcado por costos más altos de la energía, posible desabastecimiento y la aceleración de planes de contingencia que incluyen despidos para amortiguar el impacto de la actividad frenada y el consumo en caída. Con pedido mediante al ministro de Economía, Luis Caputo, las fábricas se debaten entre aceptar precios más altos del gas por los efectos de la guerra en Irán o disponer de paradas de planta y suspensiones ante un Gobierno que, por ahora, les trasladará el impacto total. En el medio, precios sorpresa en la compra de los buques de GNL trajeron incertidumbre y enojo.

El drama del gas, el acceso y sus precios llega en momentos en los que la industria vive uno de los momentos más difíciles de los últimos 20 años para sostener la actividad, según definieron fuentes fabriles a PERFIL. En particular, por la situación invernal, en Tucumán ya advierten posibles suspensiones, frenos de planta e inestabilidad laboral. El entramado productivo en general perdió empleo a un ritmo de entre 3.000 y 4.000 puestos por mes en lo que va del año y, según datos del INDEC, un 16,4% de las firmas industriales planea despidos y un 18,6% de la firmas industriales proyecta disminuir la cantidad de horas trabajadas por parte del personal afectado al proceso productivo.

En ese escenario, este martes la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con Caputo y le llevó alternativas para que sea el Estado quien asuma los costos extra generados por el conflicto bélico en Irán que llevó los precios del Gas Natural Licuado (GNL) de USD 12 por millón de BTU a más de USD 20. Pero según se pudo saber, por ahora, no hay respuesta del Palacio de Hacienda y la industria asume que el costo se trasladará al sector privado.

Cortocircuito por costos sorpresa más altos

De hecho, las distribuidoras de gas ya estuvieron haciendo una ronda de consultas para saber cuántas y cuáles industrias podrían asumir esos precios más altos. “Todas las fábricas en general están sujetas a un posible riesgo de falta de gas o, en el mejor de los casos, un encarecimiento muy fuerte del costo del gas”, explicó a este medio una fuente de una empresa del consumo masivo. Hay fábricas que ya están averiguando la posibilidad de subsanar eventuales cortes con energías alternativas, como el fuel oil, cuya ventaja reside en la facilidad de almacenar en grandes tanques y transportar en camiones, pero su desventaja es que tiene costos más elevados y no todos pueden afrontarlos.

Fue uno de los temas más importantes del encuentro en el quinto piso de Economía, aunque el eje central fue la “demora en la reactivación” de varios sectores —textiles, construcción, calzado, entre otros— ante el descontento de los industriales por la serie de beneficios que otorga el RIGI y próximamente el súper RIGI a sectores como la minería, la tecnología y la energía, frente a la falta de un régimen similar para la actividad productiva.

Pero además, este dilema se cruzó con un cortocircuito por un precio extra más —aparte del ya asumido por la guerra en Medio Oriente— por la regasificación. Todos los años, la Secretaría de Energía hace compras de forma exportable del gas que luego los grandes usuarios compran en el mercado mayorista. Este 2026 se espera que lleguen entre 23 y 25 buques y se gaste poco más de USD 1.000 millones para ese motivo.

El jueves 14 de mayo, Energía Argentina S.A. (Enarsa) notificó —a escasas horas de abrirse la subasta en la plataforma MEGSA, donde se realizan las compras y subastas— un ajuste en las reglas de juego pactadas. Mediante una circular oficial, la empresa estatal elevó a último momento el costo del servicio de regasificación de los USD 3,50 por millón de BTU contemplados originalmente en los pliegos, a un valor de USD 5,16, lo que representó un encarecimiento del 47%. Una maniobra que no solo careció de una fundamentación técnica, sino que además incluyó la exigencia de que dicha prima se abone por fuera del mecanismo institucional de la subasta como un cargo adicional y separado, desatando la inmediata reacción de cámaras como CIARA, que exigieron explicaciones urgentes y la postergación de la compulsa para evitar que el sector opere a ciegas y con márgenes negativos.

De asumir la prima extra de regasificación, con un costo del GNL que por efectos de la guerra en Irán pasó de valer USD 12 por millón de BTU a más de USD 20, en la industria aceitera presumen que los costos de la energía para sus fábricas aumentará un 25%. En el resto de los sectores también prevén saltos “cuantiosos”.

Fuentes oficiales aseguraron a PERFIL que Enarsa utilizó una prima más alta, consistente con lo que se pagó en los últimos dos años. Según argumentan, el esquema funcionó sin fricciones durante la licitación del primer barco, pero la prima resultó mayor al momento de adjudicar los nueve buques siguientes. Con una mirada de mediano plazo, en los despachos públicos confían en una pronta compensación: "Todavía hay que comprar más barcos, por lo que podemos volver a estar en el nivel de USD 4,50 o por debajo", deslizan, bajo la premisa de ir ajustando los valores para que el sistema local no pague de más.

El norte en alerta roja: restricciones y riesgo laboral

Mientras, en el norte la situación de cortes y gas más caro, ya advertida por las distribuidoras a las firmas, crece en incertidumbre. La Unión Industrial de Tucumán (UIT) encendió todas las alarmas tras una reunión con Naturgy NOA, confirmando que el escenario ya pasó de ser una discusión de costos a un peligro real de parálisis productiva y suspensiones laborales. Como consecuencia de un reordenamiento dispuesto por la Secretaría de Energía en las capacidades de transporte, la región enfrentará severas restricciones de suministro entre junio y agosto, con cortes que podrían extenderse entre 70 y 85 días.

El golpe logístico es asimétrico y pega de lleno en el momento de mayor actividad. Las industrias azucarera, citrícola, papelera y cerámica desarrollan gran parte de su producción en esta etapa del año y ahora se enfrentan a la imposibilidad de sostener sus niveles operativos. El problema estructural de fondo combina el déficit geológico de la Cuenca Noroeste —que aporta apenas un 20% de su capacidad histórica— con los tiempos políticos de la infraestructura de la Reversión del Gasoducto Norte, obligando a las distribuidoras a adecuar sus contratos de transporte firme y reduciendo la capacidad en un 35%.

Sin alternativas de abastecimiento que sean viables, ya que las opciones como el fluido proveniente de Bolivia o el propio GNL importado resultan prohibitivas para los costos de la región, la entidad tucumana advirtió que numerosas plantas deberán detener parcial o totalmente sus procesos. Este cuello de botella no solo amenaza la producción y el nivel de exportaciones, sino que pone en jaque la estabilidad de miles de trabajadores en una zona donde las fábricas ya operan, en el mejor de los casos, al 60% de su capacidad instalada a raíz de la contracción macroeconómica.

Ante la inminencia del invierno, el conflicto escaló al máximo nivel político. Mientras que las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, abrieron canales de diálogo de urgencia con los despachos nacionales para resguardar el entramado local, la industria reitera su pedido de previsibilidad para evitar que la falta de energía congele por completo el empleo y deje sin oxígeno a la actividad fabril.

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