¿Se agota la “motosierra”? El Gobierno cree que no hay margen para ajustar más el gasto
Economía20/05/2026
En la gestión de Milei, el gasto bajó 5 puntos, a 14,1% del PBI. Caputo cree que el aumento de la recaudación podría venir por la formalización y el crecimiento económico.
Te puede interesar
Existe un fuerte deterioro en la capacidad de pago de los hogares y un avance del financiamiento informal y fintech.
Tras una reunión mantenida en el Palacio de Hacienda entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y entidades profesionales de ciencias económicas, el organismo recaudador resolvió unificar el calendario de vencimientos.
El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y envía US$1000 millones a la ArgentinaEconomía21/05/2026
El board del organismo le dio el visto bueno a la evaluación del staff técnico. Destrabó un nuevo desembolso del programa firmado en 2025.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el INDEC registró una suba del 5,5% respecto a igual mes del año anterior.
El líder del PRO se refirió a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados en medio de la interna libertaria y las definiciones políticas hacia 2027.
Para 2,3 millones de argentinos, el crédito fintech es la única opción para acceder al financiamiento. La irregularidad en este segmento llegó a su máximo en el verano.
Lo más visto
Tras el caso Divinas, allanaron otros locales mayoristas de ropa en Salta
Ivana ChañiSalta22/05/2026
Los procedimientos se realizaron en comercios de indumentaria ubicados en Buenos Aires 217, Córdoba 373 y Urquiza 464.
"Gemelo Digital": Capital Humano lanzó un sistema predictivo para planes socialesArgentina22/05/2026
La herramienta tecnológica busca unificar las bases de datos de empleo, educación, niñez y registros económicos para construir un modelo virtual de la población.
La Secretaría de Tránsito realizará distintos cortes para resguardar el orden y la seguridad de los salteños, ya que un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo se conmemora en varios puntos de la ciudad.
La histórica Asesora General de Incapaces murió este viernes. Destacan su trayectoria jurídica y su compromiso con los sectores más vulnerables.
El cuerpo debió modificar el reglamento – por única vez, se aclaró – para volver a tratar el punto de la Carta ante el malestar que produjo en el sector del turismo.