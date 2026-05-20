EEUU planea reducir las fuerzas militares destinadas a la seguridad de la OTAN

EEUU planea reducir las fuerzas militares disponibles para ayudar a la OTAN, en medio de una crisis bélica mundial. Se trata de un conjunto de capacidades para las naciones europeas de la alianza en una crisis importante.

La confirmación trascendió de tres fuentes familiarizadas con el asunto en diálogo con Reuters y remite al Modelo de Fuerzas de la OTAN, bajo el cual los países miembro identifican un conjunto de potencias militares disponibles que podrían activarse durante un conflicto o crisis importante.

Estas emergencias conciben un ataque militar contra un miembro de la OTAN y, en ese sentido, EEUU se prepara para reducir sus fuerzas tras una serie de tensiones de la administración Trump con el ente.