El oficialismo rechazó levantar la sesión y avanza con Hojarasca y Zona Fría

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles la moción impulsada por Germán Martínez para levantar la sesión especial del oficialismo y habilitar la convocatoria opositora para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La votación terminó con 111 votos afirmativos y 131 negativos, en medio de una discusión reglamentaria que se extendió por más de una hora y elevó al máximo la tensión en el recinto.

Antes de la votación hubo fuertes cruces entre oficialistas y opositores, acusaciones de “mala fe”, gritos desde las bancas y cuestionamientos directos al presidente de la Cámara, Martín Menem. Desde la oposición insistieron en que la moción de orden presentada por Martínez debía votarse de inmediato y acusaron al oficialismo de dilatar el debate para hacer caer por horario la sesión convocada para las 11.

La diputada Mónica Frade apuntó contra La Libertad Avanza y sostuvo que el conflicto se originó porque “las comisiones que ustedes presiden las tienen cerradas”. “Ustedes son los tramposos, aunque no lo quieran admitir”, lanzó. También acusó al oficialismo de bloquear el tratamiento de proyectos vinculados con medicamentos, financiamiento universitario y otros temas sociales.

Del lado libertario, el diputado Santiago Santurio defendió la postura oficialista y acusó a la oposición de intentar “levantar una sesión que acaba de empezar” antes incluso de iniciar el tratamiento del temario. “El pueblo en octubre nos votó a nosotros. Esa era la agenda que tenían los argentinos”, afirmó. Además, pidió avanzar con el debate de la ley Hojarasca, los tratados internacionales y la reforma de Zona Fría. Madres y Familiares de Desaparecidos exigieron respuestas al gobierno de Orsi

La izquierda también se sumó a los cuestionamientos. Romina Del Plá sostuvo que “mala fe es sacarle el subsidio de zona fría a las familias” y vinculó el debate parlamentario con el ajuste económico del Gobierno. Myriam Bregman, en tanto, acusó al oficialismo de hacer “filibusterismo” para dejar pasar el tiempo y evitar discutir la situación de Adorni. “Más del 70% de la población opina que Adorni es corrupto”, afirmó.

La discusión se trasladó además al terreno reglamentario. Teresa García cuestionó a Menem por no poner a votación inmediatamente la moción opositora y le advirtió que “la autoridad política se construye de otra manera”. En la misma línea, Germán Martínez cerró el debate acusando al oficialismo de montar “todo este show” para impedir que la otra sesión pudiera realizarse dentro del horario previsto. “Uno no es eternamente oficialismo, presidente”, lanzó antes de la votación.

Tras el rechazo de la moción, el oficialismo quedó habilitado para continuar con el tratamiento de la ley Hojarasca y la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría.

Con información de Infobae