Putin destacó el “nivel sin precedentes” de las relaciones con China

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, acordaron extender el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones durante sus conversaciones en el Gran Salón del Pueblo de Pekín este miércoles.

“Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y países importantes del mundo, China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica a largo plazo, impulsar el desarrollo y la revitalización de sus respectivos países mediante una coordinación estratégica integral de aún mayor calidad, y trabajar para lograr un sistema de gobernanza global más justo y razonable”, afirmó Xi.

Señaló que “China y Rusia desarrollaron una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era, basada en la igualdad, el respeto mutuo, la buena fe y la cooperación mutuamente beneficiosa”.

“La confianza política mutua se ha profundizado aún más, la cooperación en diversas áreas como el comercio y la economía, la inversión, la energía, la ciencia y la tecnología, los intercambios entre personas y a nivel subnacional ha seguido avanzando, y los lazos entre ambos pueblos se han fortalecido”, agregó Xi.

Subrayó que “la relación entre China y Rusia ha entrado en una nueva etapa de mayores logros y un desarrollo más rápido”.

“Promover con firmeza el desarrollo a largo plazo, sólido, estable y de alta calidad de la relación entre China y Rusia es una elección estratégica de ambas partes, basada en los intereses fundamentales de los dos países y las tendencias globales”, siguió Xi.

Luego instó a China y Rusia a “implementar plenamente los importantes acuerdos alcanzados entre él y Putin, aprovechar las oportunidades históricas y seguir promoviendo la confianza mutua, la cooperación y la amistad entre ambos países”.

Xi enfatizó que “ambas partes deben centrarse en los objetivos de desarrollo y revitalización nacional, aprovechar al máximo los mecanismos integrales y bien establecidos de cooperación entre China y Rusia, y fortalecer la planificación general de la cooperación en todos los ámbitos”.

Asimismo, añadió que “ambos países deben impulsar la mejora de la cooperación práctica en comercio e inversión, energía y recursos, transporte e innovación científica y tecnológica, y explorar activamente la cooperación en áreas de vanguardia, a fin de crear nuevos motores de crecimiento con nuevas fuerzas productivas de calidad”.

“Se deben redoblar los esfuerzos para continuar la larga amistad entre ambas partes, fortalecer los intercambios y la cooperación en educación, cultura, cine, turismo y deportes, y consolidar el apoyo social y público a la amistad bilateral”, insistió.

Además, Xi afirmó que ambas partes deben profundizar la colaboración multilateral y mejorar aún más la coordinación y la cooperación en el marco de organizaciones como la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), los BRICS y la APEC.

También destacó la importancia de los esfuerzos conjuntos para salvaguardar firmemente el orden internacional de la posguerra y la autoridad del derecho internacional, unir al Sur Global y orientar la reforma del sistema de gobernanza global en la dirección correcta.

Putin expresó sus coincidencias

Putin afirmó que las relaciones entre Rusia y China, gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, alcanzaron un nivel sin precedentes, caracterizado por estrechos intercambios de alto nivel y una sólida confianza política mutua.

El mandatario de Rusia añadió que ambas partes experimentaron un aumento constante del comercio bilateral, un equilibrio mutuamente beneficioso entre la oferta y la demanda de energía, una cooperación cada vez más profunda en transporte, logística, ciencia y tecnología, entre otros ámbitos, y un sólido dinamismo en los intercambios entre personas.

Putin afirmó que las relaciones entre Rusia y China superaron pruebas y se han fortalecido con el tiempo, convirtiéndose en un paradigma de coordinación estratégica integral.

Subrayando que el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa cobra mayor relevancia en la situación actual, Putin declaró que Rusia está dispuesta a colaborar con China para actuar en consonancia con el espíritu del Tratado, fortalecer la coordinación estratégica y la cooperación práctica, e impulsar las relaciones bilaterales a un nivel superior.

Tras señalar que la cooperación bilateral entre Rusia y China constituye un importante factor estabilizador en la volátil situación internacional, Putin afirmó: “Rusia continuará fortaleciendo la coordinación multilateral con China, apoyando a China en la exitosa celebración de la Reunión de Líderes Económicos de la APEC, mejorando conjuntamente el estatus y la influencia de la OCS, fortaleciendo la unidad y la coordinación dentro del mecanismo de los BRICS, defendiendo la autoridad de la ONU, promoviendo la diversidad de civilizaciones y fomentando un orden internacional más justo y equitativo”.

La situación en Medio Oriente

Xi y Putin también intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio y otros importantes asuntos internacionales y regionales. Asimismo, escucharon informes sobre el progreso de la cooperación en áreas como la inversión, la energía, la economía y el comercio.

Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países informaron sobre la coordinación y cooperación entre China y Rusia en asuntos internacionales y regionales.

Tras las conversaciones, Xi y Putin firmaron y emitieron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la coordinación estratégica integral y la profundización de la buena vecindad y la cooperación amistosa entre ambos países.

También presenciaron la firma de 20 documentos de cooperación en áreas que incluyen la economía y el comercio, la educación y la ciencia y la tecnología. Durante la visita de Putin,China y Rusia emitieron una declaración conjunta sobre la promoción de un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales.

Ambas partes también alcanzaron 20 acuerdos de cooperación en otros ámbitos.

Actividades

Posteriormente, Xi y Putin ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Antes de sus conversaciones, Xi ofreció una ceremonia de bienvenida a Putin frente al Gran Salón del Pueblo en el centro de Pekín, que incluyó actuaciones de bandas militares, una salva de 21 cañonazos y un desfile de la guardia de honor.

Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron con la prensa en el Gran Salón del Pueblo en Pekín este miércoles, todo según el extenso informe de Xinhua que toma la Agencia Noticias Agentinas.

Esta es la 25.ª visita del presidente Putin a China, lo que demuestra plenamente el alto nivel y la naturaleza especial de las relaciones entre este país y Rusia, recordó Xi.

En los últimos 30 años, el posicionamiento de las relaciones entre China y Rusia se elevó continuamente, alcanzando el nivel más alto de la historia como una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era y estableciendo un ejemplo de un nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias, señaló Xi.

A lo largo de los años, los dos países contribuyeron a la defensa de la equidad y la justicia internacionales y a la promoción de la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales, convirtiéndose en una constante clave en medio de profundos cambios globales sin precedentes en un siglo, puntualizó.

Xi llamó a realizar esfuerzos para consolidar una confianza política mutua de mayor calidad y fortalecer el apoyo estratégico mutuo.

Comentó que ambas partes deben apoyarse firmemente en los asuntos que conciernen a sus intereses fundamentales y principales preocupaciones, al tiempo que continúan fortaleciendo la comunicación y los intercambios estratégicos en todos los niveles.

El presidente de China subrayó la necesidad de que ese país y Rusia impulsen una cooperación mutuamente beneficiosa de mayor calidad y promuevan conjuntamente su desarrollo y revitalización respectivos.

El mandatario afirmó que ambas partes deben profundizar la alineación entre el XV Plan Quinquenal de China (2026-2030) y la estrategia de desarrollo de Rusia hasta 2030, y fortalecer y mejorar la cooperación mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos.

Xi Jinping destacó la necesidad de promover intercambios interpersonales de mayor calidad y fortalecer las bases de una amistad duradera entre ambos pueblos a través de las generaciones.

Añadió que ambas partes deben aprovechar la iniciativa Años de Educación China-Rusia como una oportunidad para ampliar aún más los intercambios estudiantiles bilaterales y profundizar la cooperación entre universidades e instituciones de investigación.

“La cooperación entre ambos países no está dirigida contra ningún tercero ni se ve afectada por cambios geopolíticos”, reiteró Putin, como lo había expresado en un mensaje que dirigió al pueblo de China antes de su viaje.