Irán realizó bodas masivas de parejas que juraron “sacrificar sus vidas” en la guerra

Las autoridades iraníes celebraron bodas públicas masivas en Teherán para parejas inscritas en un programa patrocinado por el Estado en el que declaran su disposición a sacrificar sus vidas en la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Las ceremonias, celebradas el lunes por la noche, reunieron a cientos de parejas en varias plazas importantes de la capital, incluyendo más de 100 en la enorme plaza Imam Hossein, en el centro de Teherán, informaron medios iraníes.

Los actos fueron transmitidos por la televisión estatal en un intento de reforzar la moral en tiempos de guerra, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza repetidamente con nuevas acciones militares contra Irán en medio de un frágil alto al fuego que puso fin a los combates iniciados el 28 de febrero.

Cómo se organizó la boda colectiva

Según medios iraníes, los participantes se habían inscrito en el llamado programa de “autosacrificio” (janfada, en persa), mediante el cual las personas prometían arriesgar sus vidas en la guerra, por ejemplo formando cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas.

Las autoridades iraníes afirman que millones de personas, entre ellas figuras destacadas como el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el presidente Masud Pezeshkian, se sumaron a la iniciativa.

Las parejas llegaron a la plaza Imam Hossein en jeeps militares equipados con ametralladoras y fueron casadas en un escenario presidido por un clérigo.

El escenario estaba decorado con globos y con una gigantesca imagen del líder supremo Mojtaba Jamenei, quien aún no apareció en público desde que fue elevado al cargo tras la muerte de su padre y predecesor, Ali Jamenei, el primer día de la guerra.

“El país está en guerra pero los jóvenes tienen derecho a casarse”, declaró una joven vestida con un traje islámico de novia blanco, cuyo nombre no fue revelado, junto a su prometido en imágenes difundidas por la agencia Mehr.

En la ceremonia de la plaza Imam Hossein participaron 110 parejas, según la misma fuente.

Desde el inicio de la guerra, las autoridades iraníes organizan casi a diario grandes concentraciones progubernamentales con el objetivo de destacar la movilización popular en medio del conflicto.

Con información de AFP