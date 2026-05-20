Madres y Familiares de Desaparecidos exigieron respuestas al gobierno de Orsi

La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos exigió este martes al presidente Yamandú Orsi que ordene a las Fuerzas Armadas entregar información sobre los archivos vinculados al terrorismo de Estado durante la dictadura (1973-1985), en la antesala de una nueva Marcha del Silencio.

"La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones", dijo Alba González, madre del desaparecido Rafael Lezama, al leer una proclama de la organización durante una conferencia en la sede de la central sindical PIT-CNT.

Como cada 20 de mayo desde 1996 la Marcha del Silencio recorrerá la céntrica Avenida 18 de julio de Montevideo bajo la consigna "30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas".

"Los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos. Sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas", señaló González al mencionar que se requiere una política integral de búsqueda de todo el Estado.

Este miércoles se conmemorará el 50 aniversario del asesinato de los legisladores opositores a la dictadura Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto con los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw a manos de fuerzas represoras en un operativo en Buenos Aires y que se tomó como símbolo del terrorismo de Estado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La semana pasada la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo actualizó la cifra de detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado de 197 a 205, tras incorporar ocho nuevos expedientes vinculados al periodo comprendido entre 1968 y 1985, que incluye los años previos al golpe de Estado de 1973.

La marcha se caracteriza por su silencio total, hasta que a través de altoparlantes comienzan a escucharse los nombres de los desaparecidos, víctimas de la represión y cuyos restos aún no fueron encontrados, a lo que sigue un grito de "¡presente!" por parte de los asistentes.