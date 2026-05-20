El Aston Villa de ‘Dibu' Martínez y Emiliano Buendía juega ante Friburgo la final de la Europa League

Europa se paraliza y el resto del mundo observa con atención, ya que este miércoles se pondrá en juego el título de la UEFA Europa League, que tendrá presencia argentina en Aston Villa para medirse con Friburgo de Alemania. El encuentro será desde las 16, en el Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía.

El Aston Villa llegó a la final del certamen tras superar 4-1 en el global frente al Nottingham Forest de Inglaterra. La clave para los "villanos" estuvo en la vuelta, donde se lucieron con un contundente 4-0 para dar vuelta la historia después del 1-0 sufrido en la ida.

Los ‘Villanos’ quieren sumar su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001. Y para ello, contará con los argentinos Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía en sus filas como figuras relevantes.