El clásico del Norte ya tiene árbitro: Bruno Amiconi dirigirá Gimnasia y Tiro vs Gimnasia de Jujuy

El partido entre y se disputará este domingo desde las 18:30 en el estadio Michel Torino y tendrá la presencia de público visitante, un detalle que le aportará aún más color y clima a un duelo histórico del fútbol del norte argentino.

El conjunto jujeño llega a Salta atravesando un gran presente futbolístico y liderando su zona en la Primera Nacional, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato.

Por su parte, el “Albo” afrontará el clásico con otro ánimo luego de conseguir una resonante victoria frente a , resultado que le permitió cortar una extensa racha de 11 partidos sin triunfos y recuperar confianza de cara a un compromiso clave.

Con realidades distintas, pero con la obligación y el deseo de quedarse con el orgullo regional, el choque entre salteños y jujeños promete emociones fuertes, tribunas colmadas y un ambiente caliente desde mucho antes del pitazo inicial. El norte ya vive su clásico.