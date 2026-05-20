River, con mayoría de suplentes, recibe a Bragantino buscando sellar su clasificación

En medio de festejos y en la antesala a la final del Torneo Apertura, River recibe a Bragantino este miércoles, desde las 21:30, en el Monumental. Gustavo Tejera será el juez del partido que contará con la televisación de DSports.

El conjunto del “Chacho” Coudet quedó a solo un empate para asegurarse su continuidad internacional; el triunfo le asegurará el primer lugar del Grupo H, sin mencionar que volvería a imponerse ante un rival que busca llegar a la próxima fase.

Su rival de turno llega con la obligación de ganar y esperar que Carabobo pierda contra Blooming para llegar a la última fecha con chances de seguir compitiendo en la Sudamericana. El elenco de Brasil tiene las mismas unidades que el venezolano y cada punto será fundamental para aspirar, de mínima, al cruce de playoffs contra el tercero de la Libertadores.

Posibles alineaciones

- River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo González; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

- Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.