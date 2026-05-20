Tras el empate ante Cruzeiro, qué necesita Boca para meterse en los octavos de Libertadores
El resultado terminó dejando más preocupación que alivio en el mundo “Xeneize”. El conjunto de Claudio Úbeda llegó al encuentro con la posibilidad de treparse a la cima de la zona, pero el 1-1 en la Bombonera lo dejó en una situación incómoda de cara a la última jornada.
El equipo argentino suma 7 puntos en cinco partidos y quedó por detrás de Cruzeiro, que lidera con 8 unidades. Sin embargo, la verdadera atención ahora estará puesta en lo que ocurra en el choque entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil, duelo que puede modificar drásticamente el escenario del grupo.
Si el conjunto chileno logra imponerse ante los ecuatorianos, llegará a 10 puntos y obligará a Boca a conseguir sí o sí una victoria en la última fecha, justamente cuando deba recibir a la propia Universidad Católica. En ese contexto, un empate dejaría al club de la Ribera relegado a la Copa Sudamericana, ya sin chances de avanzar a octavos.
Por otro lado, si Barcelona consigue un triunfo en Chile, el Grupo D quedará completamente abierto. En ese caso, habría apenas un punto de diferencia entre el primero y el tercero, manteniendo con vida a todos los equipos de cara a la jornada final, donde Cruzeiro recibirá a Barcelona y Boca enfrentará a Universidad Católica.
El empate entre ecuatorianos y chilenos también dejaría al “Xeneize” obligado a ganar en la última fecha para no depender de terceros. Es decir, más allá de cómo termine el encuentro de este miércoles, el margen de error para Boca prácticamente desapareció.