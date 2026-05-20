Tras el empate ante Cruzeiro, qué necesita Boca para meterse en los octavos de Libertadores

La igualdad 1-1 ante el equipo brasileño en la Bombonera complicó el panorama del equipo de Claudio Úbeda. Ahora dependerá de otros resultados para seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase.
Deportes20/05/2026

El resultado terminó dejando más preocupación que alivio en el mundo “Xeneize”. El conjunto de Claudio Úbeda llegó al encuentro con la posibilidad de treparse a la cima de la zona, pero el 1-1 en la Bombonera lo dejó en una situación incómoda de cara a la última jornada.

El equipo argentino suma 7 puntos en cinco partidos y quedó por detrás de Cruzeiro, que lidera con 8 unidades. Sin embargo, la verdadera atención ahora estará puesta en lo que ocurra en el choque entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil, duelo que puede modificar drásticamente el escenario del grupo.

Si el conjunto chileno logra imponerse ante los ecuatorianos, llegará a 10 puntos y obligará a Boca a conseguir sí o sí una victoria en la última fecha, justamente cuando deba recibir a la propia Universidad Católica. En ese contexto, un empate dejaría al club de la Ribera relegado a la Copa Sudamericana, ya sin chances de avanzar a octavos.

Por otro lado, si Barcelona consigue un triunfo en Chile, el Grupo D quedará completamente abierto. En ese caso, habría apenas un punto de diferencia entre el primero y el tercero, manteniendo con vida a todos los equipos de cara a la jornada final, donde Cruzeiro recibirá a Barcelona y Boca enfrentará a Universidad Católica.

El empate entre ecuatorianos y chilenos también dejaría al “Xeneize” obligado a ganar en la última fecha para no depender de terceros. Es decir, más allá de cómo termine el encuentro de este miércoles, el margen de error para Boca prácticamente desapareció.

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