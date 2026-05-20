Leandro Paredes salió del vestuario abrazado con Riquelme y desmintió rumores de pelea

Leandro Paredes protagonizó una de las imágenes de la noche al salir abrazado del vestuario junto a Juan Román Riquelme.

La escena va de la mano con supuestos rumores de conflictos entre ambos que desactivó rápido el capitán “Xeneize” al disparar contra los medios: “Tengo que ir a pelearme con Román, ja. Me peleo todos los días con él, jaja. Si ustedes (los periodistas) dicen que estamos peleados…”, ironizó.

Al ser consultado por los rumores de conflictos, Paredes fue tajante: “No les doy bola, sabía que cuando llegara al país iba a pasar este tipo de cosas. Esperaban que a Boca le vaya mal para pegarnos”.

“Desde mi lado estoy tranquilo, hago mi trabajo de la mejor manera, tengo la mejor relación con Román desde que soy muy chico”, amplió y cerró: “No doy bolilla. ¿Si nos estaban esperando? Sí. Igual no pasa nada, lamentablemente es parte de esto“.