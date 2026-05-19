Más de 1.500 bailarines participarán del 4° Encuentro de Academias Folklóricas del NOA

Salta será escenario el próximo 25 de mayo del 4° Encuentro Provincial de Academias Folklóricas del NOA, una convocatoria que reunirá a delegaciones y bailarines de distintas provincias y localidades del interior.

“Son 41 delegaciones las que van a estar participando y más de 1500 bailarines. Vienen dos academias de Jujuy, una academia de Tucumán. Hay 14 delegaciones del interior también”, detalló el director del Ballet Folklórico de Salta, Daniel Espoz, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-.

Espoz remarcó que la iniciativa busca integrar a las academias de toda la provincia y la región: “Estamos atravesando toda la provincia, viene gente de Embarcación, de Pichanal, de Molinos, de Cerrillos”, señaló.

El cronograma comenzará a las 15 horas en la Plaza 9 de Julio, donde las delegaciones participarán de un desfile, luego concentrarán en la explanada del Cabildo de Salta para la interpretación del Himno Nacional y, finalmente, dar paso a las presentaciones de danzas tradicionales como pericón, gato patriótico, chacarera del monte, marote chaqueño, cueca, zamba y chacarera.

El Teatro Provincial Juan Carlos Saravia también formará parte del esquema de actividades vinculadas a la semana patriótica, como espacio complementario de ensayos y presentaciones previas.

La organización confirmó además que ya se cerraron las inscripciones al alcanzar la capacidad máxima, proyectando para el próximo año un despliegue más amplio.