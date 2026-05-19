Avanza el proyecto de prevención y visibilización de la ludopatía infantojuvenil

La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley que establece acciones de prevención, concientización y visibilización de los riesgos del juego compulsivo online entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

“Mientras esperamos el proyecto, hay muchos chicos que están expuestos a la problemática”, aseguró el representante de San Martín, el diputado Edgar Domínguez, y resaltó que el gobierno salteño haya impulsado un plan provincial para abordar la situación, sin embargo, consideró, Salta necesita su propia ley al respecto.

En tanto, explicó que antes los casinos se encontraban relativamente lejos de los barrios y centros urbanos, no obstante, la modernidad y los saltos tecnológicos han facilitado el acceso digital a estos lugares, dañando severamente la salud y el futuro de los jóvenes que caen en este tipo de adicción.

“El proyecto prevé llevar adelante jornadas pedagógicas, capacitar docentes, articular con clubes y organizaciones de la sociedad civil, además de una campaña de concientización. No podemos naturalizar que un joven de 12 años aprenda a apostar primero que nada”, disparó el legislador, y añadió: “El proyecto busca prevenir, concientizar y defender los derechos de nuestros jóvenes para que tengan un desarrollo”.

Finalmente, Domínguez señaló que UNICEF ha estudiado el fenómeno y ha revelado que el 60% de los niños aseguró haber ingresado a sitios webs de apuestas, mientras que el 80% dice haber sido bombardeado con publicidades de estas páginas.

“El Estado debe entrometerse, las escuelas hablar y la familia comprometerse, creo que son buenos puntos para contrarrestar esta situación. Está por comenzar la Copa del Mundo y vamos a ver a todas estas empresas con su publicidad, no podemos permitir que nuestros adolescentes sean rehenes”, concluyó.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.