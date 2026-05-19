Demolerán el viejo puente de Santa Lucía y construirán una nueva estructura

La Municipalidad de Salta dio inicio al proceso de licitación pública para la construcción del nuevo puente de Santa Lucía, una obra estratégica que se ejecutará sobre el río Arias con una inversión oficial de $4.450 millones.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, el secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, detalló que el proceso contempla primero la demolición de la estructura actual, para luego preparar el terreno, una fase que demandará entre 45 y 60 días.

“Si todo marcha bien, empalmamos directamente la obra del puente que se está licitando, y tenemos 8 meses de obra con lo cual, en febrero tendríamos que tener un nuevo puente para los vecinos de toda la zona”, expresó.

Viola recordó que cuando colapsó la pila central del puente se realizó un relevamiento y que, finalmente, se decidió construir uno nuevo. “Poner en condiciones ese puente de más de 90 años, era muy oneroso. El puente que vamos a ejecutar ahora tiene una vida útil de entre 50 y 70 años, es una obra realmente para que siga creciendo la ciudad y toda la zona”, señaló.

Así mismo, subrayó que la obra forma parte de una planificación integral, incluyendo una intervención de la Avenida Santa Lucía, un camino de mucho tránsito vehicular.

Finalmente, el funcionario informó que se realizó un relevamiento de 10 puentes de la ciudad con ingenieros especialistas y pruebas tecnológicas, a fin de identificar la necesidad extrema o no de una intervención. “Son varias etapas que lleva este sistema de monitoreo de puentes que pensamos que vamos a tener una muy buena lectura sobre la situación en la que estamos”, cerró.