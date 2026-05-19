Salta refuerza la vacunación contra la fiebre amarilla tras alerta regional

Salud Pública informó la recepción de 20.000 dosis adicionales de vacuna contra la Fiebre amarilla, enviadas por la cartera sanitaria nacional, en el marco de una estrategia de refuerzo preventivo tras confirmarse cuatro positivos en Santa Cruz y uno en La Paz, lo que elevó el nivel de vigilancia sanitaria en la región.

En diálogo con Aries, la jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, explicó que la fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, con ciclos selvático y urbano, y que puede comenzar con síntomas similares a otras enfermedades como dengue o chikungunya, como la fiebre, cefalea y mialgias.

“En algunos casos puede evolucionar con coloración amarilla de piel y mucosas, producto de insuficiencia hepática y renal, además de sangrados. Es una enfermedad de alta letalidad en personas no vacunadas”, advirtió la especialista.

Jure recordó que la vacuna forma parte del calendario en zonas específicas por su riesgo ambiental y presencia del vector: el departamentos como San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, además de áreas operativas como Los Toldos e Isla de Caña.

“Los casos que se presentaron en Bolivia y en otras zonas suelen ser adultos jóvenes que estuvieron trabajando en zonas rurales o en el campo y no se vacunaron. Entonces se hizo un relevamiento de la población para comprobar que las personas tengan la vacuna, pero para eso necesitamos un carnet que sea verificable”, señaló.

Por otro lado, Jure recordó que “la prevención no es solo vacunas” e instó a la comunidad a reforzar las tareas de control del mosquito vector, participando del descacharrado al igual que se hace contra dengue, el chikungunya o el zika.