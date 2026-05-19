Sanción definitiva a la reforma de la Carta Municipal de Rosario de la Frontera

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó – en definitiva – las reformas realizadas a la Carta Orgánica Municipal de Rosario de la Frontera.

En tal sentido, la representante de la localidad, la diputada Marianela Marinaro, recordó que la primera redacción del documento data de 1988 y sostuvo institucionalidad durante 36 años.

Sin embargo, continuó, la Constitución Nacional fue reformada en 1994 y la Provincial en 1998 y 2021, por lo que se incorporaron nuevos criterios institucionales y roles que debe cumplir el Estado, por ello la necesidad de reformar la Carta Municipal.

“Necesitábamos mejor claridad en las normativas”, aseguró la legisladora.

En tanto, cuestionó que solo 8 de los 9 convencionales participaron de la reforma ya que, indicó, la representante de La Libertad Avanza no asistió a las reuniones, ni justificó su inasistencia.

Finalmente, Marinaro destacó que el nuevo documento incorpora la protección de la familia, niñez, adolescencia, personas mayores, derechos de la mujer, protección ambiental, alfabetización digital, defensa del consumidor y acceso a información pública, entre otros puntos.