Prohíben el uso de bengalas de humo en el Monumento a Güemes

La Justicia salteña -en el marco de un Amparo- resolvió prohibir el uso de bengalas de humo y otros elementos similares en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, uno de los espacios públicos más concurridos de la capital provincial para festejos y celebraciones.

La medida surge a partir de reiterados reclamos de vecinos de la zona, quienes denunciaron la presencia de ruidos molestos, humo, música a alto volumen y concentraciones masivas durante las noches, los fines de semana y durante celebraciones estudiantiles y reuniones sociales.

El fallo judicial establece que encender bengalas en el monumento constituye una desobediencia judicial, por lo que quienes incumplan la disposición podrán ser sancionados. Además, las autoridades provinciales anticiparon que habrá controles policiales para garantizar el cumplimiento de la medida.

La policía de Salta emitió un video advirtiendo que “quienes incumplan con esta medida incurrirán en desobediencia judicial”.