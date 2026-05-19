Buscan ampliar la conmemoración federal de Güemes en todo el país

El delegado de la Casa de Salta, Juan Carlos Villamayor, mantuvo una reunión de trabajo con el director del Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, Horacio Mosquera, y parte de su equipo, con el objetivo de avanzar en la organización de actividades conjuntas en homenaje al General Martín Miguel de Güemes.

Durante el encuentro se abordó la articulación de propuestas que ambas instituciones desarrollan habitualmente para conmemorar al héroe gaucho, entre ellas la tradicional visita de Los Infernales y la custodia de la condecoración otorgada por el Rey Fernando VII de España a Güemes como “Reconquistador y Defensor de Buenos Aires”, distinción que recuerda la histórica toma de la fragata Justina.

Asimismo, se comenzaron a planificar nuevas actividades orientadas a ampliar la conmemoración y acercar la figura de Güemes a más argentinos, promoviendo una mirada federal sobre su rol en la independencia y la defensa de la frontera norte.

En este marco, el delegado de la Casa de Salta expresó la importancia de “construir un Güemes con una fuerte presencia federal, para que todos los argentinos conozcan la valentía del General y el papel fundamental que tuvo en la liberación de la patria”.

La articulación entre Casa de Salta y el Cabildo busca fortalecer los vínculos institucionales y continuar generando espacios de difusión histórica y cultural en torno a una de las figuras más trascendentes de la historia argentina.

