Villarruel habló del caso Adorni: “Estamos todos esperando su declaración jurada”

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este martes la ciudad de Rosario, en Santa Fe, para participar de una misa en la Catedral en homenaje a su padre, Eduardo Villarruel, en el quinto aniversario de la muerte del teniente coronel retirado del Ejército y veterano de la guerra de Malvinas. En medio de su marcado distanciamiento con la Casa Rosada, la titular del Senado también se refirió ante la prensa a la situación judicial del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Estamos todos esperando su declaración jurada”, lanzó. También se refirió a su distanciamiento con el Gobierno al decir que “la convivencia en sociedad debe ser con respeto”.

“Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto si a mí me llegaran a faltar [el respeto], igualmente no respondería con faltas de respeto. La convivencia en sociedad debe ser basada en eso. De eso tienen que preguntarle a él”, agregó.

No respondió a la pregunta de si el funcionario de Javier Milei debería renunciar. En su lugar, se marchó con una sonrisa.

No respondió a la pregunta de si el funcionario de Javier Milei debería renunciar. En su lugar, se marchó con una sonrisa.

Eduardo Villarruel murió en la ciudad santafesina en 2021 a causa del virus del Covid-19. Su círculo íntimo organizó el evento en el mayor templo de la ciudad. En diálogo con la prensa Villarruel sostuvo que Rosario es su segunda casa y que siempre visita la Catedral.

La investigación por enriquecimiento ilícito

Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito luego de que surgieran cuestionamientos sobre su patrimonio. La apertura de la investigación fue motivada por un viaje del jefe de Gabinete y su familia a Punta del Este por el fin de semana de carnaval.

El viaje incluyó una reunión con empresarios en la Trump Tower, organizada por Marcelo Grandio y Rolando Rozenblum, referente de la colectividad israelita local. Grandio es el periodista amigo del funcionario que, según las facturas en poder de la Justicia, pagó por los vuelos privados de ida y de vuelta a la ciudad uruguaya en febrero pasado.

Adorni justificó el gasto con el argumento de que cuatro días en Punta del Este fue “lo único” que hizo en un año y medio y que fue “estrictamente personal” con su mujer y sus hijos menores de edad. Sin embargo, más tarde se conoció que en ese período tuvo otras vacaciones.

El viaje a Punta del Este es solo uno de los viajes que el fiscal Gerardo Pollicita analiza para determinar si corresponde avanzar con una intimación al jefe de Gabinete para que justifique su patrimonio. El funcionario ya suma más de 400.000 dólares en gastos detectados por los investigadores, sin contar los gastos corrientes, como expensas, colegio de sus hijos y alimentos.

La Nación