Salud sexual: “Si el aprendizaje viene solo de TikTok, estamos en un problema”

En el marco del lanzamiento de la Campaña de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual: "Elijo Cuidarme", destinada a fortalecer el cuidado y la educación en jóvenes, la jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Laura Caporaletti, advirtió sobre el impacto de la desinformación en redes sociales y remarcó la importancia de promover espacios de diálogo.

“Preocupa este fenómeno a nivel mundial de que las redes sociales resuelven un montón de cuestionamientos, pero algunas informaciones, si no está acompañada, no son certeras”, expresó en diálogo con ‘Desafío’ -por Aries-.

Así mismo, Caporaletti alertó sobre la circulación de discursos que desalientan el uso del preservativo bajo argumentos erróneos vinculados a que algunas infecciones tienen tratamiento o cura.

“Lo que nos preocupó el año pasado y este año son los discursos de no usar preservativo. Siempre repetimos que es la barrera de protección más eficaz que existe y eso no está en discusión”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la prevención no se limita únicamente al uso del preservativo, sino también al compromiso y cuidado personal. “Tenemos que hablar de responsabilidad, hay que aprender y saber que, si una persona tuvo una relación sin cuidarse, tiene dudas o síntomas, debe consultar y acceder a controles”, insistió.

La titular del programa también hizo hincapié en el rol de la familia y los adultos en la educación sexual de los jóvenes. Según indicó, muchos adolescentes construyen conocimientos a partir de contenidos virales o experiencias personales difundidas en TikTok y otras plataformas, que no siempre son correctos o confiables.

“Si el aprendizaje viene solo de un TikTok y no hay un espacio para hablarlo o sacarse dudas, ahí estamos en un problema. Esto tiene que ser un trabajo de todos”, concluyó.