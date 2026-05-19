“Elijo Cuidarme”: buscan que los jóvenes tengan un rol activo e informado en la prevención de ITS

La Cámara de Diputados, junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, presentaron la Campaña de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual: "Elijo Cuidarme", destinada a fortalecer el cuidado y la educación en jóvenes.

“Es un tema que venimos conversando hace mucho tiempo y siempre están los datos vigentes. Los números reflejan a las personas que accedieron a un diagnóstico y al tratamiento, lo que nos preocupa son aquellas personas que no llegan a hacerse esa prueba o a interesarse en ese tema”, expresó la jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Laura Caporaletti, en ‘Desafío’ por Aries.

La profesional destacó que la campaña busca impactar en adolescentes para que puedan tener un rol partícipe e informado ante un contexto mediático y de auge en redes sociales.

“En todos los rincones ve a los a los jóvenes accediendo a mucha información y no siempre es la acertada. Entonces, es súper oportuno que desde los ministerios y legisladores se pueda plantear esta propuesta, donde los jóvenes tengan la posibilidad de ser partícipes e intérpretes, pero guiados por los adultos”, expresó.

Finalmente, Caporaletti también señaló que la intención es articular la educación sexual en las escuelas, con las características específicas de las infecciones de transmisión sexual que aportará salud, como el acceso a información de programas o estrategias provinciales y prevención.