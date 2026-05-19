Salta recibe 20 mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla tras brote detectado en Bolivia

El Ministerio de Salud Pública informa que recibió 20.000 vacunas adicionales contra la fiebre amarilla enviadas por la cartera sanitaria nacional. Esta medida se adoptó de forma conjunta ante la confirmación de cuatro casos de la enfermedad en el departamento boliviano de Santa Cruz y un contagio adicional en La Paz.



El objetivo primordial de este refuerzo es fortalecer la inmunidad de la población con mayor riesgo de exposición, evitando así el ingreso y la propagación del virus en el territorio argentino.



Si bien Argentina no registra casos autóctonos de fiebre amarilla desde 2009 ni importados desde 2018 (habiéndose estudiado y descartado por laboratorio 97 casos sospechosos en la temporada actual), la cercanía del brote con la ecorregión de las Yungas y el intenso flujo migratorio diario representan un escenario de riesgo que requiere una respuesta oportuna y coordinada.

Estrategia de vacunación focalizada y población objetivo

Los Ministerios definieron una estrategia de vacunación escalonada que se implementará en las siguientes localidades salteñas priorizadas: Aguaray, Aguas Blancas, Salvador Mazza, Los Toldos, Isla de Cañas y Mecoyita.



El diseño de la campaña responde a las características de los casos detectados en el vecino país, los cuales se presentaron en población joven sin antecedentes comprobables de vacunación. En consecuencia, la población objetivo para esta inmunización comprende a:

* Personas de entre 20 y 59 años residentes en las localidades de alto riesgo.

* Trabajadores rurales y "golondrinas".

* Personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

* Personal de Parques Nacionales y Parques Provinciales.

* Trabajadores de fronteras, áreas de zoonosis, vectores y laboratorios.



Para definir la cantidad de dosis enviadas, Nación realizó un análisis de la población no vacunada en las áreas clave. Cabe destacar que en el caso de Mecoyita se incluyó al total de sus habitantes, debido a que esta zona no formaba parte del Calendario Nacional de Vacunación previamente.



El Ministerio de Salud de la Nación se hará cargo del suministro de las vacunas, mientras que la provincia de Salta coordinará los operativos territoriales de captación y aplicación.

Acciones de prevención y vigilancia activa



La respuesta sanitaria no se limita a la vacunación. La República Argentina mantiene una vigilancia activa en humanos, primates y mosquitos en articulación con los servicios provinciales y la Red Nacional de Diagnóstico.

De manera complementaria, se están ejecutando las siguientes acciones sobre el terreno:

* Monitoreo intensivo de síndromes febriles.

* Control del mosquito Aedes aegypti en áreas urbanas y de vectores selváticos en zonas rurales.

* Establecimiento de mesas de trabajo junto a equipos locales y capacitación a las fuerzas de seguridad.

* Vigilancia epidemiológica estricta en los departamentos salteños de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.

Sobre la vacuna y el Calendario Nacional

La vacuna contra la fiebre amarilla está incorporada al Calendario Nacional de Vacunación y ofrece protección para toda la vida. El esquema oficial estipula una dosis a los 12 meses de vida y un refuerzo a los 11 años para todas las personas que residan en zonas con riesgo de circulación viral.

Las zonas de riesgo comprendidas en el calendario vigente son:

* Formosa, Misiones y Corrientes (totales).

* Jujuy: Departamentos de Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro y Valle Grande.

* Salta: Departamentos de General José de San Martín, Orán, Rivadavia y Anta.

* Chaco: Departamento de Bermejo.



En las jurisdicciones del país donde no existe riesgo de transmisión, la inoculación se recomienda única y exclusivamente a viajeros que se dirijan a zonas con circulación comprobada o por exigencias sanitarias del país de destino.



Esta serie de acciones se encuadra en la resolución adoptada por la cartera sanitaria nacional en agosto del año pasado, orientada a priorizar la distribución de esta vacuna en las zonas con riesgo comprobado de circulación viral para optimizar los recursos y blindar a las poblaciones más expuestas al ciclo selvático de transmisión.