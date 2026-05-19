Investigan la muerte de un hombre en El Potrero: hay un sospechoso detenido

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó de forma provisional a un hombre de 23 años como autor del delito de homicidio simple.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que el acusado se mantenga detenido mientras se cumplen diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho.

El pasado sábado 16 de mayo se reportó la presencia de un hombre herido con arma blanca en la zona abdominal, en proximidades del complejo municipal de la localidad de El Potrero, quien fue trasladado para una mejor atención, al hospital Melchora Figueroa de Cornejo en la ciudad de Rosario de la Frontera.

Horas después, se notificó el deceso del hombre herido y el fiscal Oscar López Ibarra se trasladó al hospital, donde un médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Metán realizó la autopsia. El informe preliminar indicó que el deceso se produjo por shock hipovolémico a causa de una hemorragia abdominal.

Se impartieron las directivas de rigor tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho y se detuvo a un hombre mayor de edad como sospechoso de haber tenido participación en el homicidio.

Según las primeras tareas desplegadas, en circunstancias que se investigan, el acusado habría lesionado con un arma blanca a la víctima en la zona abdominal y amenazado contra la integridad de una mujer que se encontraba en el lugar.