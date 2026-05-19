Evo Morales denunció que el Gobierno usa aviones Hércules argentinos para movilizar tropas

El expresidente de Evo Morales denunció que el gobierno boliviano estaría utilizando aviones Hércules provenientes de Argentina para trasladar tropas militares en el marco de la creciente crisis política y social que atraviesa el país. La acusación fue realizada durante una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre, donde el exmandatario cuestionó el accionar de las autoridades y advirtió sobre una posible escalada en el conflicto interno.

En medio de las manifestaciones en La Paz que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el exmandatario Evo Morales dijo: “Es muy grave lo que está haciendo Javier Milei”. Sus dichos se producen en un contexto de creciente violencia, con ataques y saqueos a instituciones públicas como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), estaciones del teleférico y distintos edificios y comercios privados.

Según el líder del Movimiento al Socialismo, en los últimos días habrían arribado al país aeronaves Hércules provenientes de Argentina. “Hace 4 o 5 días me informaron militares y policías que llegaron dos Hércules, y el presidente Rodrigo Paz reconoce ‘gracias Milei por mandar aviones por razones humanitarias’”, afirmó.

Morales aseguró además que existen fotografías del descenso de “cajas y cajas” con material antidisturbios y sostuvo que las aeronaves también fueron utilizadas para trasladar efectivos de distintas regiones como Santa Cruz, Potosí, Tarija y Chuquisaca hacia La Paz. “Los aviones de Argentina sirvieron para mover militares de una ciudad a otra”, denunció.

Comparación con el envío de municiones en 2019

Consultado sobre si se trataba de una situación similar al envío de material represivo durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019, Morales fue categórico: “Igualito. No tenía la policía material contra las movilizaciones y llega de Argentina, en los Hércules, enviados por Milei”.

Frente a la versión oficial que habla de ayuda humanitaria, el exmandatario boliviano la rechazó de plano: “Totalmente falso. Qué forma de desviar la verdad. La derecha coopera y se ayuda para reprimir esta sublevación”.

Perfil