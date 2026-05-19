Abren inscripciones para nuevos cursos de Tapicería, Electricidad básica y Manicuría

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Gobierno y, en una acción coordinada, con la Universidad Provincial de Administración de Tecnología y Oficios (UPATECO), dispuso la apertura de las inscripciones para tres nuevos cursos presenciales de formación en distintas zonas de la ciudad.

La iniciativa busca descentralizar las herramientas de capacitación gratuita, facilitando el acceso de los vecinos a oficios con rápida salida laboral directamente en los Salones de Usos Múltiples (SUM) de sus barrios.

La oferta formativa para esta convocatoria incluye las siguientes opciones:

Curso de Tapicería (SUM de barrio Sanidad): Se dictará los miércoles y viernes de 9 a 11:30 hs. El inicio está previsto para el miércoles 27 de mayo y cuenta con un cupo de 60 vacantes. Inscripciones al 3874410845

Se dictará los miércoles y viernes de 9 a 11:30 hs. El inicio está previsto para el miércoles 27 de mayo y cuenta con un cupo de 60 vacantes. Inscripciones al 3874410845 Curso de Electricista (SUM de barrio Palermo I): Las clases serán los miércoles y viernes de 15 a 17:30 hs., comenzando el miércoles 27 de mayo. Hay un cupo disponible de 100 personas. Inscripciones al 385695640

Las clases serán los miércoles y viernes de 15 a 17:30 hs., comenzando el miércoles 27 de mayo. Hay un cupo disponible de 100 personas. Inscripciones al 385695640 Curso de Manicuría (SUM de barrio San Benito): Se cursará los martes y viernes de 9:30 a 12 hs. Las clases arrancan el martes 26 de mayo y dispone de 80 vacantes. Inscripciones al 3872102659

Desde la Secretaría de Gobierno, recordaron que el único requisito para participar es ser mayor de 18 años.

Asimismo, se detalló que durante la primera jornada de clases los asistentes deberán concurrir con elementos para tomar apuntes, ya que se priorizarán los contenidos teóricos introductorios. En ese mismo encuentro inicial, los instructores detallarán la lista de materiales específicos que se requerirán para el desarrollo de las prácticas a lo largo del ciclo.