Se posterga la mesa política del Gobierno por la pelea interna entre Menem y Santiago Caputo

En uno de los momentos de mayor ebullición interna, con una pelea a cielo abierto que se dirime en las redes sociales entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, la Casa Rosada se mantiene en silencio. La mesa política, que se reúne por lo general los lunes, no tiene fecha cierta de próximo encuentro. Menem y Caputo son parte del grupo de dirigentes que participa de esas reuniones.

Ya no hubo buen clima en la última reunión de mesa política, el martes pasado, a la que Caputo no asistió por estar fuera del país, y de la que se retiraron antes de que termine la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Las investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni, quien suele convocar a esas reuniones, generan una tensión permanente, agravada en las últimas horas por las acusaciones mutuas entre menemistas y caputistas.

“No hay nada previsto para esta semana, al menos. Suponemos que será la próxima”, coincidieron cerca de tres de los integrantes de la mesa, que además de los Caputo, Adorni y Menem integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Aunque Caputo pasó durante el fin de semana a una furiosa ofensiva contra Menem por su supuesta cuenta @PeriodistaRufus, en la que se criticaba a la gestión, la impresión de varios de los integrantes de esa mesa es que habrá pocos cambios en lo formal. “Si bien había claras diferencias políticas y de criterio, eran al fin de cuentas diferencias políticas. Pero lo que leímos estos días en esa cuenta que se le atribuye a Martín Menem, es aparentemente de otra índole y mucho más profundo”, comentaron desde un despacho que responde al asesor presidencial, quien con altas dosis de ironía dejó trascender que espera la próxima reunión de mesa política. “No veo por qué (no se haría la reunión). Yo, encantado”, desafía el consultor.

“Decime que te querés sentir importante cuando estás en caída libre @slcaputo. Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco”, desafió @PeriodistaRufus días antes del cierre de la cuenta y mientras el asesor estaba de viaje en Washington, donde mantuvo encuentros con la administración trumpista. Menem, por su parte negó tener vinculación alguna con esa cuenta, y sólo admitió un “error involuntario” de un colaborador al retuitear mensajes.

Desde el sector que respalda a los Menem, que tiene a Karina Milei como primera defensora, se defienden con el mismo énfasis. “Son cosas que pasan en todos los gobiernos. En este caso, ellos buscan cualquier cosa para atacar”, comentó un defensor del presidente de la Cámara baja, con la mira en los celestiales. Y aseguró que “es una locura pensar que Martín ataque al Presidente”.

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. Gracias por su atención”, tuiteó Caputo anoche, desde su cuenta oficial.

Cerca de Bullrich y Santilli, dos recién llegados al poder libertario desde Pro, esperan que las aguas se calmen. “Están en plena guerra, pero lo tienen que resolver ellos”, afirmaron cerca de uno de ellos. Dirigentes cercanos a la ex ministra de Seguridad adjudican las peleas a que “este Gobierno nació con el poder dividido, con Karina que es muy dura y Caputo que pasó de consultor a encabezar una línea interna”. A diferencia de su actitud en el caso de Adorni, en el que le pidió al jefe de gabinete que presente “de inmediato” su declaración de bienes para despejar sospechas, Bullrich no prevé intervenir en esta pelea. “Ella espera lo que la mayoría espera: que se dejen de joder”, expresó una espada de Bullrich, que tendrá “agenda completa” en el Senado esta semana.

De cara al futuro, pocos esperan pedidos de renuncia ni cambios motorizados por el Presidente como modo de saldar la disputa. “La sensación es que Karina iba por Santiago, pero el caso Adorni la frenó”, comentó una figura del Gobierno que hace equilibrio entre ambos sectores. “Siempre el tiempo baja un poco la espuma. No tenemos claro cual será la intervención de Javier, pero no veo grandes cambios”, concedieron desde el espacio caputista, mientras aguarda una convocatoria que, por el momento, no se produce.

“Es el alfil de Javier contra el alfil de Karina. No hay final feliz”, pronosticó un amigo del Presidente, preocupado por el futuro del Gobierno.

La Nación