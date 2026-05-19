El dólar oficial roza los $1.400 en una nueva jornada de alza

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escala $2,5 a $1.399,5 para la venta. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica en $1.738,49, con una brecha del 24,2%.

En tanto, los contratos de futuros operan con subas generalizadas en los tramos de 2026. El mercado local "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.406,5 para fines de mayo y $1.626,5 para fines de diciembre.

En el segmento minorista , el dólar permanece a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA) . Así, el dólar tarjeta se posiciona a $1.846. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA , el dólar se ubica en un promedio ponderado de $1.420,28.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.431,81 y el contado con liquidación (CCL) a $1.491,55. En el mercado informal, el dólar blue sube $10 a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la principal explicación detrás de la estabilidad cambiaria y las compras del BCRA sigue siendo la aceleración de la liquidación del agro. Según detallaron, durante la segunda semana de mayo el promedio diario liquidado por el sector exportador ascendió a u$s169 millones, muy por encima de la primera semana del mes.

En ese contexto, el mercado continúa monitoreando si el Banco Central logra aprovechar esta etapa de fuerte ingreso de divisas para reforzar reservas antes del segundo semestre, un período donde históricamente aumenta la demanda de cobertura cambiaria en la Argentina.

Bausili descartó levantar el cepo para empresas

En medio de este escenario de calma cambiaria, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que no es prioridad avanzar en una eliminación del cepo para empresas.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que el foco de la autoridad monetaria está puesto en garantizar el normal funcionamiento de exportaciones e importaciones y no en flexibilizar el acceso al dólar oficial para compañías.

"Nos preocupa más el funcionamiento de la economía", afirmó Bausili, quien además defendió el actual nivel del tipo de cambio y rechazó que exista atraso cambiario.

Según explicó, el esquema actual de bandas permite mantener equilibrio externo sin afectar el comercio exterior, mientras las empresas pueden acceder a cobertura en dólares a través del mercado financiero.