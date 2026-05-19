Corea del Sur acelera su transición energética con 10 megaparques solares

El plan fue confirmado por el Ministerio de Medioambiente surcoreano, que detalló que el objetivo oficial es expandir la capacidad renovable del país hasta alcanzar los 100 gigavatios (GW) antes del final de la década.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de seguridad energética impulsada por Seúl tras el impacto que tuvo la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre el mercado internacional de petróleo y gas.

Corea del Sur importa gran parte del petróleo crudo y del gas natural que consume desde Medio Oriente, una dependencia que volvió a quedar expuesta tras las tensiones geopolíticas y las dificultades logísticas derivadas del conflicto en la región.

Uno de los principales factores de preocupación para el Gobierno surcoreano fue el impacto sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores estratégicos más importantes del comercio energético global.

En ese contexto, las autoridades redefinieron su estrategia energética y comenzaron a acelerar proyectos vinculados a generación renovable.

“El enfoque de seguridad energética ahora se centra particularmente en las renovables como respuesta a la crisis energética causada por la guerra en Oriente Medio”, señaló el Ministerio de Medioambiente en un comunicado oficial.

El objetivo: llegar al top 10 mundial en renovables

Actualmente, Corea del Sur tiene una de las menores tasas de generación renovable dentro de los países de la OCDE.

Según datos oficiales, las energías renovables representaron apenas el 11,4% de la generación total del país durante el año pasado.

El objetivo del gobierno es elevar esa participación hasta el 30% para 2035 y escalar desde el puesto 20 al puesto 10 a nivel mundial en capacidad instalada acumulada de energías renovables.

Para avanzar en esa dirección, además de los 10 nuevos megaparques solares, el plan contempla medidas para ampliar la instalación de paneles solares en infraestructura industrial y urbana.

Entre ellas aparece la obligatoriedad de incorporar paneles solares en los techos de nuevas fábricas y edificios industriales.

Buscan que las renovables sean más baratas que el gas

Otro de los ejes centrales del programa energético surcoreano apunta a reducir el costo de generación renovable para volverla más competitiva frente al gas natural.

Según detalló el gobierno, la meta es que hacia 2035 la energía renovable tenga un costo inferior al del gas.

La estrategia se produce en un contexto donde distintos países asiáticos comenzaron a revisar sus matrices energéticas tras el fuerte aumento internacional de los precios del petróleo y el gas provocado por la guerra en Medio Oriente.

En paralelo, Corea del Sur también busca acelerar inversiones en infraestructura energética y almacenamiento para sostener una mayor participación renovable dentro del sistema eléctrico nacional.

La guerra vuelve a impactar sobre la transición energética

El anuncio de Seúl refleja cómo la guerra en Medio Oriente comenzó a modificar las estrategias energéticas de distintos países importadores de combustibles fósiles.

La volatilidad de precios y las dificultades de abastecimiento aceleraron debates sobre seguridad energética, diversificación de fuentes y transición hacia sistemas menos dependientes del petróleo y el gas.

En el caso de Corea del Sur, el avance de la energía solar aparece ahora no solo como una política ambiental, sino también como una herramienta para reducir vulnerabilidades geopolíticas y garantizar estabilidad de suministro frente a futuros conflictos internacionales.