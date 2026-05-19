El riesgo país argentino vuelve a niveles cercanos a mayo

El riesgo país se acercaba a los 550 puntos básicos, en medio de la incertidumbre que genera la negociación entre EE.UU. e Irán. Este martes, el indicador que mide la confianza de los inversores sumaba 5 unidades y se ubicaba en 548 unidades.

El índice que elabora JP Morgan mide la sobretasa que debería pagar la Argentina si sale a colocar deuda en el mercado internacional. La base de cálculo es el rendimiento de los títulos que emite el Tesoro de EE.UU., que están en alza. Este martes, la tasa de los bonos a 10 años tocó 5,18%, el nivel más alto desde julio de 2007.

El comportamiento de la deuda norteamericana está relacionado con que el mercado prevé una inflación alta persistente y espera algún movimiento en las tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) para contener los precios.

La guerra en Medio Oriente, con la falta de resolución del conflicto y las idas y vueltas en la negociación están tensionando las tasas de interés de los bonos estadounidenses.