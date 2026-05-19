Las bombas del presidente de Chacarita

“Hay gente de Chacarita que se levanta los domingos y prende una vela para que perdamos. Lo demuestran cada vez que hacemos un gol y ellos en la platea no lo gritan. Son los mismos que no se ganaron un lugar y no quisieron estar”, soltó en Mano a Mano Chacarita.

En la continuidad, les marcó la cancha: "El miércoles vamos a hacer reunión de Comisión Directiva y voy a proponer una Asamblea y que llamemos a Elecciones para ver si todos los que escriben de afuera tienen la solución para sacar el club adelante. Si la tienen, los apoyo".

“Me dan bronca los cagones, que no vienen de frente y escriben de atrás”, apuntó directamente a un grupo de socios: "Vos podes estar enojado por el presente, pero pagar una cuota de $24.000 no te da derecho a meterte con la familia del otro. Se puede opinar y expresarse, pero con respeto".

En el mismo pasaje, fue claro al hablar de que no se arrepiente de ser el mandamás de “Chaca” y aclaró que "no me van a llevar puesto. Cuando entré al club no pensé que Chacarita estaba como estaba".

Y señaló: "A mi ya no me entran las balas. Que escriban, que me deseen la muerte, no importa. El peor enemigo de Chacarita es la propia gente. Es autodestructivo. Hay personajes que estuvieron en el club y nunca aparecen como culpables".

Sobre como está la actualidad institucional, dijo: "Hoy tenemos un déficit mensual de $200 o $300 millones". A la vez, agregó: "Estuvimos al borde de la quiebra y hoy saneamos al club. Con Vilariño llevamos pagados más de U$S 650.000. Quedan U$S 110.000 y pedimos que no nos embarguen las cuentas de AFA. No termina más esto".

Del palo al plantel al anticipo de cara al mercado de pases: “Voy a traer a Víctor Figueroa, al lado de lo que tenemos es Gardel”

"Hoy Chacarita tiene seis o siete jugadores que no pueden estar más. No están a la altura, se olvidaron de jugar o les quedó grande la camiseta. Vienen acá y no sé qué les pasa", se quejó el presidente disparando contra los futbolistas y anticipando que puestos buscará en el mercado de invierno.

"Al Negro Figueroa lo voy a traer como jugador a mitad de año. Al lado de los que tenemos es Gardel", soltó el presidente, que también marcó: “Hay dos jugadores que me gustan para el mercado de invierno. Hay que buscar un volante defensivo, un 10 y un 9”.