Boca recibe a Cruzeiro en un duelo directo por la clasificación a octavos de final

Desde las 21.30 en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el conjunto azul y oro llega con la obligación de sumar de a tres para mantener intactas sus aspiraciones de terminar como líder de la zona.

Después de un tramo positivo en el que acumuló 14 encuentros sin derrotas, el presente futbolístico del equipo cambió drásticamente en pocas semanas. La caída en Brasil justamente frente a Cruzeiro y la posterior eliminación del Torneo Apertura ante Huracán dejaron muchas dudas alrededor del equipo dirigido por Claudio Úbeda, que ahora necesita una reacción inmediata.

Probables formaciones, hora, tv y arbitraje

Boca: Leandro Brey; Malkom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: La Bombonera

Grupo D – Copa Libertadores 2026

Pos Equipo PTS PJ GF-GC DG G E P 1 Universidad Católica 7 4 5-4 +1 2 1 1 2 Cruzeiro 7 4 3-2 +1 2 1 1 3 Boca Juniors 6 4 5-3 +2 2 0 2 4 Barcelona SC 3 4 2-6 -4 1 0 3

Lo que necesita Boca para clasificar

A Boca Juniors solamente le quedan dos partidos en el grupo:

🆚 Cruzeiro (hoy)

🆚 Universidad Católica (última fecha)

📌 Con este panorama:

✅ Si gana los dos partidos , clasificará a octavos de final sin depender de nadie.

⚠️ Si suma 4 puntos (una victoria y un empate), quedará muy bien posicionado y podría avanzar dependiendo de otros resultados.

❌ Si pierde hoy ante Cruzeiro, quedará obligado a vencer a Universidad Católica y además mirar de reojo la diferencia de gol.

🔥 Un detalle importante:

Aunque hoy está tercero, Boca tiene la mejor diferencia de gol del grupo (+2), algo que puede resultar decisivo en una definición muy ajustada.