Tiroteo en una mezquita de San Diego dejó cinco muertos y conmoción en California

Un tiroteo en el complejo de una mezquita en San Diego dejó cinco personas muertas el lunes, entre ellas los dos presuntos atacantes que se quitaron la vida dentro de un vehículo cercano, según informó la policía.

“Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, informó el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas” y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados en un auto estacionado en inmediaciones de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el hecho.

Decenas de patrullas policiales y varios decenas de agentes fuertemente armados rodearon el lugar, según imágenes difundidas por medios locales.

“La amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada”, dijo en X la policía, que antes había informado de un “importante” despliegue de fuerzas del orden alrededor de un centro islámico de San Diego.

Fuerte presencia policial

El templo religioso está en un vecindario mayormente residencial a unos 14 km al norte del centro de San Diego. Es la mezquita más grande del condado de San Diego, según su sitio web.

Imágenes aéreas de televisión mostraron una fuerte presencia policial fuera de la mezquita.

“Estoy al tanto de la situación de un atacante armado en el Centro Islámico de San Diego”, dijo en X el alcalde de la ciudad, Todd Gloria. “El personal de emergencia se encuentra en el lugar y trabaja para proteger a la comunidad y asegurar la zona”, añadió.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el incidente, indicó su oficina de prensa.

Cinco escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Diego se vieron afectadas y fueron puestas en confinamiento.

Con información de EFE, AP y AFP