Escala la tensión entre Cuba y Estados Unidos tras amenazas y nuevas sanciones

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reivindicó este lunes el derecho “legítimo” de su país a responder a una eventual agresión de Estados Unidos y advirtió que un ataque “provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables”.

En tanto, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes sanciones contra ministros, miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia cubanos.

“Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”, escribió Díaz-Canel en X.

El mensaje se conoció un día después de que el medio estadounidense Axios afirmó, en base a una fuente de inteligencia estadounidense, que Cuba adquirió más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base estadounidense de Guantánamo, en el oriente de la isla.

La información, según Axios, generó preocupación en Washington, donde autoridades advierten de una “amenaza creciente” por la proximidad de estas capacidades con el territorio estadounidense.

Qué dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel

Mientras tanto, el gobierno cubano acusa a Washington de preparar el terreno político para una intervención militar contra la isla, que de materializarse “provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables”, denunció Díaz-Canel.

“Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional”, indicó el posteo del mandatario.

El mandatario cubano también reiteró que su país “no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas” contra otras naciones.

El presidente Donald Trump considera que la isla representa “una amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos y lanzó repetidas amenazas de “tomar el control” de Cuba. Además, sugirió el envío de un portaviones.

Al embargo vigente desde 1962 contra Cuba, Washington añadió en enero un bloqueo petrolero que restringe el suministro de crudo a la isla y solo permitió la llegada de un tanquero ruso con unas 100.000 toneladas de crudo a finales de marzo.

A principios de mayo, Trump aprobó un nuevo paquete de sanciones contra la isla.

En este contexto, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos, mientras ambos países mantienen conversaciones, en uno de los momentos más tensos de sus relaciones bilaterales.

Más sanciones contra Cuba

Este lunes, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra ministros, miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia cubanos..

Las sanciones impiden a esos funcionarios y entidades entablar ningún tipo de relación económica con una contraparte estadounidense.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros incluyó en su lista de sancionados a los ministros de Energía, de Justicia, de Comunicaciones y el presidente de la Asamblea Nacional.

También entran en la lista el viceministro de las Fuerzas Armadas, los jefes del Ejército Oriental y Central, el jefe de la contrainteligencia militar así la Dirección General de Inteligencia.

Con información de AFP