Alerta por ébola: EE.UU. suspendió visas y endureció controles fronterizos

Estados Unidos informó que uno de sus ciudadanos contrajo el virus del Ébola “durante su trabajo en la República Democrática del Congo” y anunció que reforzará las precauciones para prevenir la propagación de la enfermedad mediante controles sanitarios en los aeropuertos y la suspensión temporal de visados.

El contagio fue reportado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

“La persona desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo el domingo por la noche”, dijo Satish Pillai, responsable de incidentes de la respuesta al ébola de los CDC.

Pillai dijo que se realizan gestiones para trasladar al paciente a Alemania para su tratamiento.

Controles sanitarios en aeropuertos

El gobierno estadounidense anunció que reforzará las precauciones para prevenir la propagación del ébola, mediante la realización de controles sanitarios en los aeropuertos a pasajeros de las zonas afectadas y la suspensión temporal de visados.

El gobierno estadounidense anunció medidas de salud pública luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia sanitaria internacional.

Se sospecha que más de 90 personas murieron por el brote actual.

Entre las medidas previstas por Washington, se restringirá a partir de este lunes la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

En concreto, EE.UU. suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según Pillai.

Con información de AFP y EFE