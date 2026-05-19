Salta implementó un régimen simplificado para asociaciones civiles y fundaciones

La Inspección General de Personas Jurídicas de Salta aprobó un nuevo régimen simplificado destinado a asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones de la provincia, con el objetivo de adaptar las exigencias administrativas y contables a la realidad económica y operativa de cada entidad.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General Nº 04/26, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según se detalla en la normativa, el nuevo sistema establece una categorización de entidades para diferenciar las obligaciones registrales, contables y administrativas de acuerdo con el tamaño, capacidad económica y nivel de actividad de cada organización.

Desde el organismo señalaron que la iniciativa busca contemplar las diferencias existentes entre grandes instituciones con capacidad económica y pequeñas asociaciones barriales, organizaciones sociales, fundaciones o grupos comunitarios que funcionan con recursos limitados.

La resolución remarca que muchas entidades enfrentan dificultades para afrontar costos de asesoramiento jurídico y contable, situación que repercute tanto en el cumplimiento de obligaciones legales como en el desarrollo de sus actividades sociales.

Además, el nuevo régimen incorpora herramientas vinculadas a la digitalización y modernización administrativa, promoviendo el uso de firma electrónica, validación digital y trámites virtuales para agilizar las gestiones ante el organismo de control.

La medida también aprueba un modelo simplificado de “Estado de Recursos y Gastos”, que formará parte de los requisitos administrativos previstos para determinadas categorías de entidades.

Desde la Inspección General indicaron que el objetivo es lograr un sistema de control “más eficiente, proporcional y accesible”, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas legales y el fortalecimiento institucional de las organizaciones civiles de la provincia.