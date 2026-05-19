Llaman a una audiencia pública para discutir el impacto del costo de la energía en Salta

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta convocó a una audiencia pública para debatir los aumentos en las tarifas del servicio de energía eléctrica que presta EDESA S.A., junto con otros temas vinculados a la calidad del servicio, las conexiones irregulares y el cobro de tributos municipales en las facturas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 863/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y establece que la audiencia se realizará el próximo 11 de junio a las 8:30 bajo modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.

Según detalla la resolución, uno de los principales puntos a tratar será el impacto económico de las actualizaciones tarifarias previstas por la Ley Provincial 8457, que fija que los aumentos del Valor Agregado de Distribución (VAD) no podrán superar la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Además, el organismo analizará posibles modificaciones al régimen de atención comercial de EDESA, luego de observaciones realizadas en audiencias anteriores sobre la necesidad de mejorar la atención presencial en Salta Capital, el Valle de Lerma y el norte provincial.

Otro de los ejes centrales del debate serán las pérdidas no técnicas, es decir, las conexiones irregulares o clandestinas, y su impacto tanto en las tarifas como en la calidad del suministro eléctrico.

La audiencia también abordará la inclusión de tributos municipales dentro de las facturas de energía y la situación de ESED S.A., particularmente en lo referido a la fiscalización y sostenibilidad tarifaria del servicio en zonas dispersas.

Desde el ENRESP señalaron que la convocatoria busca ampliar la participación ciudadana y permitir que usuarios, asociaciones y distintos sectores puedan expresar sus opiniones antes de que se adopten futuras decisiones regulatorias.

Quienes deseen participar deberán inscribirse hasta el 2 de junio a las 14 a través del sitio oficial del organismo. La audiencia, además, será transmitida por streaming para garantizar el acceso público al debate.