Restringen el tránsito en Junín al 1400 por repavimentación

La Municipalidad avanza con el plan de recuperación de calles con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial en diversos corredores de la ciudad.

En esta ocasión, en la calle Junín al 1.400 se procedió a demoler las placas de hormigón dañadas para luego preparar el paquete estructural mediante tareas de enripiado y nivelado.

Estas acciones se están desarrollando en la intersección con la avenida Arenales y con la calle Anzoátegui, por lo que el tránsito se encuentra reducido a media calzada.

Una vez que se coloque el nuevo hormigón el tiempo de fraguado será de aproximadamente 20 días para su habilitación.