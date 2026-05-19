Restringen el tránsito en Junín al 1400 por repavimentación

Las obras se realizan en la intersección con avenida Arenales y calle Anzoátegui, donde la circulación quedó reducida a media calzada.
Salta19/05/2026

La Municipalidad avanza con el plan de recuperación de calles con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial en diversos corredores de la ciudad.

En esta ocasión, en la calle Junín al 1.400 se procedió a demoler las placas de hormigón dañadas para luego preparar el paquete estructural mediante tareas de enripiado y nivelado.

foto-adobe-stock-U2CLFX7HS5F6RJTPTGZDVOUZJALa morosidad de las familias alcanzó un récord y la vulnerabilidad económica subió

Estas acciones se están desarrollando en la intersección con la avenida Arenales y con la calle Anzoátegui, por lo que el tránsito se encuentra reducido a media calzada.

Una vez que se coloque el nuevo hormigón el tiempo de fraguado será de aproximadamente 20 días para su habilitación.

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